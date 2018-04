A hagyományoknak megfelelően idén is áprilisban kerül sor a milánói dizájn hétre (Milano Design Week), amikor minden a formatervezésről szól. Ide hozta el az LG és a neves olasz bútorgyártó Natuzzi azt az okoskanapét, amely a dolgok internetjéhez (IoT) illeszkedik.

A Natuzzi standján megtekinthető kanapé képes kommunikálni a nappaliban lévő elektronikus berendezésekkel. Konkrétabban ez azt jelenti, hogy ha valaki ráül a Colosseo kanapéra, majd azt mondja: Kapcsold be a tévét, akkor a kanapé aktiválja az LG Signature OLED televíziót, s a bútordarab, valamint a kanapét körülvevő intelligens lámpák olyan pozícióba kerülnek, hogy a lehető legjobb tévézési élményről gondoskodjanak. Az okoskanapé egyelőre csak a tévét kapcsolja be, de a The Register szerint az lenne az igazi, ha még egy (LG-)robotot is el lehetne küldene a konyhába, hogy hozzon be egy sört vagy valamilyen rágcsálnivalót.

© LG

Az LG megerősítette, hogy tovább folytatja az együttműködést a Natuzzival olyan IoT technológiák fejlesztése érdekében, amely nemcsak az otthoni elektronikára, hanem a bútorokra is vonatkozna, internetes környezetet kialakítva a nappalitól egészen a hálószobáig.

