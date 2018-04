Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6734d800-1c8d-4e67-a0af-69ba4439c672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem hinné el, egyfelől, hogy létezik ilyen autó, másfelől, hogy ezt tényleg gyártani fogják vevők számára, azzal egyet tudunk érteni.","shortLead":"Ha valaki nem hinné el, egyfelől, hogy létezik ilyen autó, másfelől, hogy ezt tényleg gyártani fogják vevők számára...","id":"20180416_devel_sixteen_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6734d800-1c8d-4e67-a0af-69ba4439c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bedd5-7d93-4043-902d-3da7cddb8b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_devel_sixteen_video","timestamp":"2018. április. 16. 18:28","title":"Soha nem fogy el az ereje: megfutatták az 5000 lóerős autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv az újabb tüntetésen. Nem állnak le szombaton, a tüntetéshullámból mozgalom lehet. A részleteket szombaton jelentik be.","shortLead":"Gulyás Balázs, a Mi vagyunk a többség tüntetések egyik szervezője azt mondja, kiemelkedőnek számít a részvételi kedv...","id":"20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f8b5c-d29d-400b-856b-6c8f34a1b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372c5648-816f-4f91-95ac-a512f5e42019","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Tuntetes_ujratoltve_ismetlesre_ennyien_meg_nem_jelentkeztek","timestamp":"2018. április. 17. 16:08","title":"Tüntetés újratöltve: ismétlésre ennyien még nem jelentkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","shortLead":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","id":"20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764feee-f7c5-41db-b76f-37d4d20d3363","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","timestamp":"2018. április. 17. 16:16","title":"A Lexus gyomrost adna a Tesla Model 3-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű szkinhedszervezet egykori vezetőjének nevezte.","shortLead":"Felmentették Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, akit Sneider Tamás azért perelt be, mert egy maffiaszerű...","id":"20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e238e4e-1880-472b-9889-deb2aefed5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7f1fac-a27a-49b4-bd1d-ec09acfbe0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_A_birosag_szerint_jogosan_nevezhettek_egykori_szkinhedvezernek_a_Jobbik_alelnoket","timestamp":"2018. április. 17. 06:21","title":"A bíróság szerint jogosan nevezhették egykori szkinhedvezérnek a Jobbik alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek a választási kampányra. Húsz éve látszik, hogy a rendszerben kontroll nélkül folynak el a milliárdok, de a pártok megakadályozzák, hogy tenni lehessen ez ellen.","shortLead":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek...","id":"20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61512de-0ef5-4aab-a9af-8ee58a14c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","timestamp":"2018. április. 17. 14:00","title":"Hazugságra épül a pártfinanszírozás, és nem tehetünk semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","shortLead":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","id":"20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8dbd6-f1e7-4131-8f0d-e80b19836383","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","timestamp":"2018. április. 16. 18:26","title":"Gyöngyösön megdőlt ma a hajnali melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]