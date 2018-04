Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend szerinti átalakítását próbálja meg elérni – véli Rajmon Balázs többek között a Hunvald-per egykori bírája, aki szerint eközben a bírósági rendszer minden szempontból elképesztően elmaradott.","shortLead":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend...","id":"20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54e1d-fc3a-4bba-99f9-39448ca3fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","timestamp":"2018. április. 16. 06:30","title":"Rajmon Balázs: A bírói vezetői kinevezések ma főleg lojalitás alapján dőlnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","shortLead":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","id":"20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5acb3-636d-4adf-9302-82a54b0f334b","keywords":null,"link":"/elet/20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","timestamp":"2018. április. 16. 12:55","title":"Valaki tényleg képes volt egymillió forintnyi jent fizetni két mangóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","shortLead":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","id":"20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209c578-f23a-4a5f-a229-f57ff8950d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"Egy kínai milliárdos mondja meg, mi vár az európai autómárkákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.","shortLead":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem...","id":"20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443f889-bc58-4c8e-b16e-a4a5e658eb87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","timestamp":"2018. április. 16. 19:50","title":"Meglestük a jövőt: a falakon is átlátó új magyar fejlesztést próbáltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2ff3ae-c9a8-49de-a0e5-f820bcd56481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyugat-Európában és Amerikában elfogadott jelenség, hogy a főbérlő dokumentumok alapján válogat a jelentkezők között. A Marczibányi téri művház mellett még némileg meglepő.","shortLead":"Nyugat-Európában és Amerikában elfogadott jelenség, hogy a főbérlő dokumentumok alapján válogat a jelentkezők között...","id":"20180416_Oneletrajzot_es_szemelyit_kert_a_foberlo__palyazni_kellett_egy_budapesti_alberletre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2ff3ae-c9a8-49de-a0e5-f820bcd56481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81255a-19fb-48d8-91fd-9ba6d27daf47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Oneletrajzot_es_szemelyit_kert_a_foberlo__palyazni_kellett_egy_budapesti_alberletre","timestamp":"2018. április. 16. 12:39","title":"Önéletrajzot és személyit kért a főbérlő – pályázni kellett egy budapesti albérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]