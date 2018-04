Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","shortLead":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","id":"20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb1687b-fad6-4003-b1ef-6bcb9819a232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","timestamp":"2018. április. 18. 04:01","title":"Ilyen aljasságot már rég láttunk közúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a jelek szerint nemcsak a környezetbarát hibrid technológiára fókuszál.","shortLead":"A japán gyártó a jelek szerint nemcsak a környezetbarát hibrid technológiára fókuszál.","id":"20180416_toyota_aurist_gr_grmn_yaris_sportmodell_japan_auto_tuning_hibrid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be69147-4d74-4454-95e4-61adf0bb25c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_toyota_aurist_gr_grmn_yaris_sportmodell_japan_auto_tuning_hibrid","timestamp":"2018. április. 16. 15:22","title":"A Toyota felpörgeti az új Aurist, 300 lóerős sportmodell is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","shortLead":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","id":"20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f84368-d49b-4db0-ac80-1fd80791b405","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","timestamp":"2018. április. 16. 16:38","title":"Mészáros Lőrinc embere otthagyja az Echo Tv-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","shortLead":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","id":"20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d841d1b-0fa1-435a-9d28-21a50c463d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","timestamp":"2018. április. 18. 06:15","title":"Csaba László kimondottan büszke arra, hogy listázta a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","shortLead":"Brüsszelben járt Soros György, a magyar külügyminiszter meg nyilván nem hagyhatta szó nélkül. ","id":"20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7cdd12-2e47-411b-9690-fa9d93923280","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Szijjarto_Soros_nem_akarja_elfogadni_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2018. április. 17. 17:02","title":"Szijjártó: Soros nem akarja elfogadni a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.","shortLead":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő...","id":"20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765150c-4cc4-4cca-92dc-86378b4c9557","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:20","title":"Készen áll mozizni egy egész éjszakán át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenkit hatott meg Mark Zuckerberg Cambridge Analyticával kapcsolatos bocsánatkérése, Kanada ugyanis formális találkozót kezdeményezett a Facebook ottani kulcsszereplőjével. Megunták a játékot, szerintük vége annak az időszaknak, amikor a Facebook találhatta ki saját felhasználási feltételeit. Innentől majd az államok mondják meg törvényekben, hogy mit lehet és mit nem.","shortLead":"Nem mindenkit hatott meg Mark Zuckerberg Cambridge Analyticával kapcsolatos bocsánatkérése, Kanada ugyanis formális...","id":"20180418_kanada_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg_gdpr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c195db-a7cb-45e4-b8a5-5fabc1b21b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_kanada_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg_gdpr","timestamp":"2018. április. 18. 06:03","title":"Lényegében hadüzenetet kapott a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","shortLead":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","id":"20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd3fdd-dd00-4ee4-91b7-e58f2591caf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","timestamp":"2018. április. 17. 11:27","title":"Őrült összeget, 413 milliárd eurót fizetnek be évente Európa autósai adóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]