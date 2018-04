Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","shortLead":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","id":"20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e951a35-d7a1-4e6b-bc48-949ad192e6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","timestamp":"2018. április. 18. 13:56","title":"Meghosszabbítják a kisföldalattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után megszólalt Tasnádi Péter is.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után...","id":"20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd49e82-248d-497f-ad81-a0652e9aca72","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","timestamp":"2018. április. 18. 09:53","title":"Gyárfás-ügy: Tasnádi Péter megdöbbent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év polgárháború után a francia elnöki hivatal elkezdett gondolkozni azon, hogy megfosszák Szíria diktátorát a Becsületrendtől.","shortLead":"Hét év polgárháború után a francia elnöki hivatal elkezdett gondolkozni azon, hogy megfosszák Szíria diktátorát...","id":"20180417_Franciaorszag_odacsap_talan_most_mar_elvehetik_Aszadtol_a_Becsuletrendet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ccb31-3efb-4e6a-99cb-f05bf78ed65f","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Franciaorszag_odacsap_talan_most_mar_elvehetik_Aszadtol_a_Becsuletrendet","timestamp":"2018. április. 17. 05:33","title":"Franciaország odacsap: talán most már elvehetik Aszadtól a Becsületrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","shortLead":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","id":"20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4ba60-5d1f-468a-a361-19871f75e048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","timestamp":"2018. április. 18. 06:33","title":"Nem tudják beszedni Andy Vajna tévéitől a jogdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. ","shortLead":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még...","id":"20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8309d2-cb5e-4cc0-a429-6022013b34a9","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","timestamp":"2018. április. 17. 14:54","title":"Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","shortLead":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","id":"20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1391c-614c-4f71-8cb2-2f785cb4f7bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","timestamp":"2018. április. 18. 10:38","title":"Polt Péterék megígérték az Európai Beruházási Banknak: szólnak, ha korrupciót látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont olyan, mint amit a jobboldal művel Sorossal.","shortLead":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont...","id":"20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20660327-e564-4b21-87fc-664886082ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","timestamp":"2018. április. 18. 11:18","title":"Schiffer már megbánta, hogy LMP lett a párt neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]