[{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","shortLead":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","id":"20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26511b4-9bf4-43d1-add1-32f1c14eb023","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","timestamp":"2018. április. 16. 19:16","title":"Hadházy feljelentette Sallai R. Benedeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","shortLead":"Marc Spelmann előadásán pörög az internet. ","id":"20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b8550f8-3013-4371-bb06-5497a2d7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0625fe27-c18e-4a3f-9dde-4f7ce3aeff54","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Padlot_fogott_a_Britains_Got_Talent_zsurije_egy_buveszmutatvanytol__video","timestamp":"2018. április. 17. 11:38","title":"Padlót fogott a Britain's Got Talent zsűrije egy \"bűvészmutatványtól\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi a jövőjét. A lányt az elmúlt napokban többször megfenyegették véleménye miatt, de róla készült álhírekkel is találkozott, amelyekkel megpróbálták lejáratni.","shortLead":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi...","id":"20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4d95c-6c40-4f16-b6bc-3a6bcaab14f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","timestamp":"2018. április. 17. 20:39","title":"Fenyegetik és megpróbálják lejáratni a lányt, aki megírta, hogy Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","shortLead":"A fonódó villamosokat érinti a baleset. ","id":"20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770d86ef-77a5-4a5b-a873-db07913c884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f570747-3ed4-4802-9b49-8bf1b01596f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_Elgazolt_egy_embert_a_villamos_a_Csorsz_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 13:36","title":"Elgázolt egy embert a villamos a Csörsz utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","shortLead":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","id":"20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c53fd11-abe3-4447-a601-cb60ee4f9d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","timestamp":"2018. április. 16. 09:51","title":"Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati...","id":"20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa319740-dfe3-4b94-9ba5-804fbed4fe76","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","timestamp":"2018. április. 16. 08:23","title":"Kúria elé viheti a kémpert Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi...","id":"20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb69373-6a95-4d24-b1f2-9f191413504f","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","timestamp":"2018. április. 17. 12:43","title":"Leekens elmondta, őt csak az szidja, aki irigy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]