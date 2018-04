Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","shortLead":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","id":"20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d841d1b-0fa1-435a-9d28-21a50c463d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","timestamp":"2018. április. 18. 06:15","title":"Csaba László kimondottan büszke arra, hogy listázta a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el a Mein Kampf című előadásra azok, akik hajlandóak felvenni egy horogkeresztes karszalagot. A színház azzal védekezik, hogy az ajánlat egy társadalmi kísérlet része.","shortLead":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el...","id":"20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43215659-9724-475f-8642-35016074c082","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","timestamp":"2018. április. 18. 11:58","title":"Balhé lett a német színház ajánlatából, hogy horogkereszttel ingyen mehetnek az előadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára – aki fellökte székével a társelnököt – a hvg.hu-nak kitartott amellett, hogy a párt visszalépett jelöltjei fizessék meg a kampánytámogatásból miattuk elbukott 150 milliót. Az LMP több elnökségi tagja és a tagság rendkívüli tisztújítással csitítaná a feszültségeket, amelyek Hadházy Ákos szerint nemcsak az LMP-re, hanem a teljes ellenzékre veszélyesek.","shortLead":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára –...","id":"20180417_LMP_belharcok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e3270-546f-479b-8424-10db1a41cb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_LMP_belharcok","timestamp":"2018. április. 17. 06:32","title":"\"Leprások, megfélemlítés\": az LMP és a baloldal jövőjéről szól Sallai és Hadházy párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","shortLead":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","id":"20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e9589-3fc4-4fd3-bbcb-d433b76f7a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 11:09","title":"A világ legmodernebb tudományos játszótere nyílik a bedőlt Alexandra helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a525358f-11c6-46fe-8272-a2e4e2fcac97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerda hajnalban rongálták meg sorra az autókat Győr belvárosában.

","shortLead":"Szerda hajnalban rongálták meg sorra az autókat Győr belvárosában.

","id":"20180418_tobb_mint_30_auto_visszapillantojat_rugta_le_egy_ferfi_gyorben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a525358f-11c6-46fe-8272-a2e4e2fcac97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5726c0-8f23-44a7-94bc-52672c54fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tobb_mint_30_auto_visszapillantojat_rugta_le_egy_ferfi_gyorben","timestamp":"2018. április. 18. 10:50","title":"Több mint 30 autó visszapillantóját rúgta le egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is, milyen kapcsolatban van Portik Tamással. ","shortLead":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is...","id":"20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd775412-5fd6-4441-a1fb-338ce923604f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","timestamp":"2018. április. 18. 11:51","title":"Pénteken döntenek Gyárfás letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit és amerikai hírszerzés közös nyilatkozatban arra figyelmeztet, az orosz hackerek az internetes forgalmat bonyolító eszközökbe próbálják \"beenni\" magukat.","shortLead":"A brit és amerikai hírszerzés közös nyilatkozatban arra figyelmeztet, az orosz hackerek az internetes forgalmat...","id":"20180417_orosz_hacker_tamadas_hiszerzes_fbi_kibervedelmi_kozpont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9c9ad3-05d3-4a75-a0f4-8c43ffe966cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_orosz_hacker_tamadas_hiszerzes_fbi_kibervedelmi_kozpont","timestamp":"2018. április. 17. 07:02","title":"A titkosszolgálat üzeni: vigyázzunk, az oroszok megpróbálják berágni magukat a számítógépeinkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]