Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","shortLead":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","id":"20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35e066a-08b9-4621-84f1-6ad3f0f8b0ad","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","timestamp":"2018. április. 17. 19:56","title":"Mintha valóság lenne: elképesztő, amit ez a 3D-grafikus művel az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","shortLead":"A Betétbiztosítók Európai Fórumának lesz a főtitkára. ","id":"20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e94e7ded-90e2-4fa0-a6d6-11c1d5599bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512142f4-95e4-4470-9cb9-8bb58d8710dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Europai_szervezetben_kapott_fontos_allast_FeketeGyor_Andras_itthon_kirugott_apja","timestamp":"2018. április. 16. 17:28","title":"Európai szervezetben kapott fontos állást Fekete-Győr András itthon kirúgott apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadék nem várható.","shortLead":"Csapadék nem várható.","id":"20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f08c16-14cd-4339-a225-d38a8c06c88c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. április. 18. 05:10","title":"Újra a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenátusi meghallgatáson világosan kivehető volt.","shortLead":"A szenátusi meghallgatáson világosan kivehető volt.","id":"20180417_Volt_valami_fura_Mark_Zuckerberg_feneke_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c582cc6-5ec6-4c56-83d6-d53b87e993d1","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Volt_valami_fura_Mark_Zuckerberg_feneke_alatt","timestamp":"2018. április. 17. 10:21","title":"Volt valami fura Mark Zuckerberg feneke alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára – aki fellökte székével a társelnököt – a hvg.hu-nak kitartott amellett, hogy a párt visszalépett jelöltjei fizessék meg a kampánytámogatásból miattuk elbukott 150 milliót. Az LMP több elnökségi tagja és a tagság rendkívüli tisztújítással csitítaná a feszültségeket, amelyek Hadházy Ákos szerint nemcsak az LMP-re, hanem a teljes ellenzékre veszélyesek.","shortLead":"Nincs béke az LMP-ben Hadházy Ákos és Sallai Róbert Benedek szombati incidense óta sem. Az országos elnökség titkára –...","id":"20180417_LMP_belharcok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928cead4-d55b-41d8-8bd6-b58e3962e3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e3270-546f-479b-8424-10db1a41cb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_LMP_belharcok","timestamp":"2018. április. 17. 06:32","title":"\"Leprások, megfélemlítés\": az LMP és a baloldal jövőjéről szól Sallai és Hadházy párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]