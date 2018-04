Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","shortLead":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","id":"20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8dbd6-f1e7-4131-8f0d-e80b19836383","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","timestamp":"2018. április. 16. 18:26","title":"Gyöngyösön megdőlt ma a hajnali melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","shortLead":"Hadházy elmondta, tettleges becsületsértés és garázdaság miatt tett rendőrségi feljelentést.","id":"20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26511b4-9bf4-43d1-add1-32f1c14eb023","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Hadhazy_feljelentette_Sallai_R_Benedeket","timestamp":"2018. április. 16. 19:16","title":"Hadházy feljelentette Sallai R. Benedeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9f7146-ff26-4fdc-910d-200a22f7b71f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás egykori mestere nemrégiben könyvbe foglalta több évtizedes vezetői tapasztalatait. Cikkünkben ebből idézzük meg a feladatok delegálásával kapcsolatos meglátásait.","shortLead":"Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás egykori mestere nemrégiben könyvbe foglalta több évtizedes vezetői...","id":"20180417_alex_ferguson_feladatok_delegalasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9f7146-ff26-4fdc-910d-200a22f7b71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e599b7d9-bd45-4f4e-8e5c-d1780bb74f2e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180417_alex_ferguson_feladatok_delegalasa","timestamp":"2018. április. 17. 13:15","title":"\"Nekem kellett mindenkivel megértetnem, hogy a lehetetlen is lehetséges\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.","shortLead":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő...","id":"20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765150c-4cc4-4cca-92dc-86378b4c9557","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:20","title":"Készen áll mozizni egy egész éjszakán át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében. „Alig akarom elhinni” – fogalmazott.","shortLead":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást...","id":"20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e2506-a50c-45c1-b234-045c8d80b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","timestamp":"2018. április. 18. 09:52","title":"Havas Henrik: Gyárfás Tamás ezt is túléli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező riválisa. ","shortLead":"Ha a gumijai nem árulnák el, teljes csendben futná tesztköreit a Nürburgringen a Tesla Model X hamarosan érkező...","id":"20180417_audi_etron_q6","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baf7e-9476-4f87-90b9-5d1ded000db8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_audi_etron_q6","timestamp":"2018. április. 17. 14:41","title":"Videó: Csak az abroncsa visít az Audi teljesen elektromos SUV-jának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]