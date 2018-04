Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","shortLead":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","id":"20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfafe4-0cbe-4272-830d-96d8d4fba680","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","timestamp":"2018. április. 19. 06:33","title":"Kanadaiakra is hat a rejtélyes kubai zaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bb5ca-4134-4471-894e-2826b752fd11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobban felszerelt példányokat ábrázoló első sajtófotók után vázoljuk, hogy hogyan néz ki az új Focus elérhető árú kivitele.","shortLead":"A legjobban felszerelt példányokat ábrázoló első sajtófotók után vázoljuk, hogy hogyan néz ki az új Focus elérhető árú...","id":"20180418_ford_focus_olcso_alapmodell_kompakt_auto_elerheto_ar_fapados_vw_golf_8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763bb5ca-4134-4471-894e-2826b752fd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae79d3f-2919-431f-99a5-9a2f8200fe0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ford_focus_olcso_alapmodell_kompakt_auto_elerheto_ar_fapados_vw_golf_8","timestamp":"2018. április. 18. 11:22","title":"Puccparádé helyet a rideg valóság: mutatjuk az új Ford Focus olcsó alapmodelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak. A tilalom előzménye, hogy a vállalat nem tartott be egy rá vonatkozó, ellene indított büntetőeljáráshoz köthető megállapodást.","shortLead":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak...","id":"20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6543fa8a-6477-463c-ac63-5b0c034cbe68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","timestamp":"2018. április. 18. 14:57","title":"Bukhatja az Androidot az egyik nagy kínai telefongyártó, és ezt csak magának köszönheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","shortLead":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","id":"20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b88f33-a858-49b0-afa1-4311dcf85346","keywords":null,"link":"/sport/20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","timestamp":"2018. április. 19. 12:31","title":"Csak nyugalom, a vb-n mindenki érteni fogja a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki gyakorlatilag a Fidesz-kétharmad biztonsági tartalékát jelenti ezáltal.","shortLead":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja...","id":"20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed9731-b051-415e-adda-468331357d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","timestamp":"2018. április. 19. 11:11","title":"Német nemzetiségi képviselő: \"A mindenkori kormányt támogatom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik környezetébe, mint a háború előtt. Az építkezés húzódása miatt ráadásul a történészek másfél éve nem tudják kutatni a korábban ott tárolt irattári anyagokat.","shortLead":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik...","id":"20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87df8f9-61e0-4db5-ad61-9a6c73091c4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","timestamp":"2018. április. 18. 09:46","title":"Több tízmilliárdot is megér a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy hozzányúljanak a nemrég felújított bombatalálatos épülethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]