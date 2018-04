Az egyik új Samsung-szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon-kijelzőt (-üveget) ígér.

Az okostelefonok legsebezhetőbb részei azok, amelyeket üvegborítás véd, így elsősorban a kijelzők. Jó hír tehát, hogy a Samsung éppen ennek megoldásán dolgozik. Legalábbis erre utal a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) által a múlt héten nyilvánosságra hozott szabadalom. Ez egy olyan módszert ír le, amellyel erősebbé tehető az okostelefonokon használt üveg.

Leegyszerűsítve arról van szó, hogy az üvegre egy szemmel észrevehetetlen mikromintázat kerül, ezt ionizálják. A mintázat bemélyedéseit fémrészecskékkel töltik fel, majd hőkezelésnek vetik alá az üveget. A cél, hogy minél szilárdabb legyen az üveg felülete, jobban ellenálljon a karcolásnak, ne repedjen be. Ráadásul a mintázat még víztaszító is, így a nedvesség hatása sem gond.

© WIPO/Android Headlines

Bár a Samsung korábban is figyelt arra, hogy az eszközei minél ellenállóbbak legyenek, valójában még a Gorilla Glass védelem sem tudott igazán a víz útjába állni, ezért is ígéretes ez a szabadalom. Azt persze tudni kell, jegyzi meg a hírt közlő Android Headlines, hogy egy szabadalom megléte önmagában még nem garantálja azt, hogy konkrét termék is lesz az elképzelésből.

