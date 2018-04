Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","id":"20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607ce64a-e3b2-4c03-9160-f41cbf45cd68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","timestamp":"2018. április. 17. 15:41","title":"Jó hír a légi utasoknak: sztrájk esetén is jár a kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja, hogy 20 ezer jelentkezőből választottak ki 20-at – köztük a magyarországi korrupciót kutató civil szervezet fejlesztéseit.\r

\r

","shortLead":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja...","id":"20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ec86b-7320-48b1-a121-f0172ed7a797","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 18. 11:05","title":"Korrupcióellenes magyar fejlesztést támogat Obama alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő Almahata Sitta meteorit. ","shortLead":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő...","id":"20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bd302-4857-4050-bcfc-544feea66a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","timestamp":"2018. április. 18. 14:03","title":"Elveszett a Naprendszer egyik bolygója, arról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201816_tajkep_csata_kozben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f9b86-4c01-48a3-8eb1-2c9a6cb6f907","keywords":null,"link":"/itthon/201816_tajkep_csata_kozben","timestamp":"2018. április. 19. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Tájkép csata közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es metróról szóló OLAF-jelentés esetében Péterfalvi Attila azt mondta, az a nyilvánosságra tartozik. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es...","id":"20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4871a61d-65c5-495f-a98d-d82ad029a61d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Elios-ügy: nem hozzák nyilvánosságra az OLAF-jelentést, a 4-es metróéval ellentétben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán, a tölgy, valamint a bükk pollenszórása is. ","shortLead":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán...","id":"20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410310b-3a73-4d14-bdfc-35be7e5426d4","keywords":null,"link":"/elet/20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","timestamp":"2018. április. 18. 11:02","title":"Bedurvul a héten a pollenszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","shortLead":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","id":"20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fbe9f-9c17-4c0f-9e89-47fe90407b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","timestamp":"2018. április. 17. 17:03","title":"Két újabb ország tárgyalhat az EU-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","shortLead":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","id":"20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e951a35-d7a1-4e6b-bc48-949ad192e6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","timestamp":"2018. április. 18. 13:56","title":"Meghosszabbítják a kisföldalattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]