Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran a szülők tudta, de legalábbis beleegyezése nélkül. Az ok érthető: a felnőttekhez hasonlóan ők is kommunikálni akarnának kortársaikkal, csakhogy megfelelő ellenőrzéssel rendelkező, vagy nekik szánt platformok hiányában mindez nem igazán lehetséges. Ezen nehézségeket hidalná át egy magyar vállalkozás új szolgáltatása. Úgy hívják: MyGnoo.

A Facebook történetének legkomolyabb adatgyűjtési botránya alighanem a magyar szülők szemét is felnyitotta: hiába Mark Zuckerberg bocsánatkérése és az oldal jobbá tételére vonatkozó ígéretek, valószínűleg a tizenéves korosztály adatai sem voltak teljes biztonságban a Cambridge Analyticát érintő ügy miatt. És noha időközben számos olyan változtatást élesítettek, amelyek a fiatal facebookozók védelmét is szolgálják, teljesen így sem lehetünk nyugodtak. (Főleg, miután kiderült, hogy a messengeres privát üzeneteket sem kezelték megfelelően.)

Részben ezért indított új, kimondottan gyerekeknek szóló közösségi oldalt egy magyar házaspár. Szerdahelyi Gabriella ötletgazda szerint a MyGnoo néven elérhető, a Facebookhoz hasonlóan ingyenes szolgáltatás megszületése saját gyermekéhez kapcsolódó történésekre vezethető vissza. Épp otthon voltak, és bár igyekeztek tartalmasan eltölteni az időt, a sokadik játék után egész másra vágyott a gyermek: beszélgetni akart a barátaival. Nyár lévén erre azonban nemigen volt lehetőség, hiszen az év ezen időszakában sokan nyaralnak, nem lehet mindenkit utolérni. Szerdahelyi szerint ekkor tudatosult benne, hogy bár a felnőttek a Facebook révén könnyen üzengethetnek egymásnak, a gyerek már egész más tészta, neki nem igazán adatik meg ez a lehetőség – veszélyektől mentes közegben legalábbis nem.

A MyGnoo azonban nemcsak az adatlopásnak igyekszik elejét venni, úgy általában a netes veszélyek ellen is fellép(ne), így összességében gyerekbarát módon igyekszik lehetőséget biztosítani a tizenéves korosztály, behatárolt keretek közötti kapcsolattartása. Az oldalon egyfelől a személyazonosság védelme érdekében avatarok szerepelnek, így a fiókhoz tartozó barátságos képről lehet beazonosítani a másikat. A biztonságot növeli az is, hogy a szolgáltatásra maguk a szülők is beregisztrálhatnak, így nemcsak az oldal hírfolyamában megjelenő posztokat és feltöltött képeket lehet állandó ellenőrzés alatt tartani, hanem magát a gyereket is.

Szerdahelyi elmondása szerint idővel oktató jellegű tartalmakkal szeretnék megtölteni a MyGnoot, illetve olyan játékokat, vetélkedőket is szerveznének, amikhez nem feltétlenül kell a gép előtt ülni, sőt. Ezek a tervek szerint csak a szabadban, vagy otthon, a szülőnek segítve lennének elvégezhetők.

