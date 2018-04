Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája az osztrák Die Presse szerint.","shortLead":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája...","id":"20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b863df99-5682-4b0d-8fd7-6ef7309697c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 19. 19:36","title":"Bezárja budapesti irodáját Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás volt.","shortLead":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás...","id":"20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162e7-0517-42c0-b79e-5f5a6fad215e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Öt forint nyugdíjemelésről három határozat: így kapott egy rakás papírt egy pécsi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome azonban most végre lépett egy határozottat.","shortLead":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome...","id":"20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49d8668-ce5b-4db6-b93d-434e64568c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","timestamp":"2018. április. 20. 08:03","title":"Ha Chrome van a gépén, indítsa újra – így kapja meg az utóbbi évek egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási ceremóniáján, május 7-én debütál majd.","shortLead":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási...","id":"20180419_putyin_elnoki_limuzin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12f301-bb3f-4a8b-a4a6-015325f4b582","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_putyin_elnoki_limuzin","timestamp":"2018. április. 19. 17:26","title":"Átment a törésteszten Putyin új limuzinja, jöhet a nagy premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása, melyre tavaly több mint 180 ezer háztartás pályázott sikerrel – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által készített elemzésből.","shortLead":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben...","id":"20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585a4ed-1f16-470b-93cc-8ee21b2e1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Hétszázezer ember nem tudja felfűteni a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak nevezett ATM-jeit, a befizetett összeg megközelítette a 80 milliárd forintot. A szolgáltatás a fiatalabb generáció képviselői között az egyik legnépszerűbb. A 24 év alattiak és a pályakezdők esetében az ATM-es befizetések darabszáma már meghaladta a bankfióki befizetések számát. Az OTP Bank az első negyedéves eredményei alapján idén is hasonló folytatásra számít.","shortLead":"Az OTP Bank adatai szerint 2017-ben mintegy 620 ezer alkalommal használták készpénzbefizetésre a hitelintézet okosnak...","id":"20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eefa305-f1e1-40f1-8f20-d39186a9ca11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_otp_bank_okos_atm_bankautomata_penzfelvetel_befizetes","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"Már majdnem 200 különleges ATM van az országban, úgy tűnik, szeretik is az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]