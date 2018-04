Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","shortLead":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","id":"20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f7917-6815-4a54-8500-b18e4094a385","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","timestamp":"2018. április. 18. 13:41","title":"Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt. Gyárfás azt mondta, abszurdnak érzi az egész gyanúsítást. ","shortLead":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt...","id":"20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f73734c-8f86-4a8d-b8c7-a93050003a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","timestamp":"2018. április. 19. 18:51","title":"Gyárfás: Nincs titkom, a hangfelvételt megvágták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen lett a lap működése, miután Fenyő János megvásárolta azt. Kereszty több korábbi sztorit is felemlegetett, egyebek mellett azt is, amikor a tudta és ellenőrzése nélkül jelentettek meg egy Gyárfás Tamásról szóló cikket. A beszámoló szerint a volt úszóelnök később magához invitálta Keresztyt, és arra biztatta, tartson vele, mert \"Fenyőnek nincs jövője\". ","shortLead":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen...","id":"20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43fc87-d4da-452f-8ec7-bc877c9cb314","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 18. 18:17","title":"\"Én meg a Gyárfás meg a Fenyő\" – régi történettel állt elő a Népszava egykori főszerkesztője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai kormánynak, s ezzel elkerüli az ellene indított kártérítési pert, amely május 7-én kezdődött volna.","shortLead":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai...","id":"20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c5134-3a17-471e-9b4c-045ac9a7378e","keywords":null,"link":"/sport/20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","timestamp":"2018. április. 20. 10:11","title":"Inkább fizet Lance Armstrong, mint hogy bepereljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd3ac1-6618-4a22-9a8a-a65542d158aa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 15 éves Willow-t daganatos betegségek gyötörték, az uralkodó pedig nem akarta, hogy tovább szenvedjen, ezért elaltatták. ","shortLead":"A 15 éves Willow-t daganatos betegségek gyötörték, az uralkodó pedig nem akarta, hogy tovább szenvedjen, ezért...","id":"20180418_Sulyos_veszteseg_erte_II_Erzsebet_kiralynot_elpusztult_a_corgija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fd3ac1-6618-4a22-9a8a-a65542d158aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fc182e-e155-43b5-ab93-8e06fee8d7fc","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sulyos_veszteseg_erte_II_Erzsebet_kiralynot_elpusztult_a_corgija","timestamp":"2018. április. 18. 20:08","title":"Súlyos veszteség érte II. Erzsébet királynőt: elpusztult az utolsó corgija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i nemzetközi zsűrinek – értesült a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i...","id":"20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6ddb8-bfef-438a-a220-d2d3ceb71111","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","timestamp":"2018. április. 18. 17:58","title":"Megvan a zsűri, ők döntenek majd a magyar filmről Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea320cb-9a0a-48de-b1a1-2e602ea91219","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kezdődik a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Olyan könyveket vettünk kézbe, amelyek technológiai, történelmi, politikai, magán- és közéleti, társadalmi és kulturális dilemmákra, kérdésekre, eltévedésekre keresik a választ. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Olyan könyveket vettünk kézbe, amelyek technológiai...","id":"20180418_Kozelettol_a_kozerzetig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea320cb-9a0a-48de-b1a1-2e602ea91219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216a27a5-ce1b-405f-8490-c461b27af0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Kozelettol_a_kozerzetig","timestamp":"2018. április. 18. 20:10","title":"Közélettől a közérzetig – rengeteget olvastunk, hogy elmondjuk, mit olvassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]