Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz az internetre csatlakozott.","shortLead":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz...","id":"20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163c648-e369-41f6-a59d-0c79855e1152","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","timestamp":"2018. április. 19. 19:01","title":"Filmbe illik, de ez maga a valóság: így hackeltek meg egy kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","shortLead":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","id":"20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7544a06d-3b88-41d6-9ad0-e57223d00973","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","timestamp":"2018. április. 20. 17:40","title":"Kórházba került egy ebolával dolgozó kutató egy laboratóriumi baleset után Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával találkozhatott jó néhány Minecraft-játékos.","shortLead":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával...","id":"20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda652-087a-410f-9d99-eca4fc56d3fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","timestamp":"2018. április. 20. 19:00","title":"Ennek a fele sem tréfa, bajban lehet, ha a Minecrafttal játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat olyan online kurzust, amellyel eredményesen készülhet fel a nyelvvizsgára, az érettségire vagy bővítheti tudását informatikai, művészeti vagy más területen. De milyenek az online kurzusok? Hogyan tehetik próbára tudásukat az online tanulók? És honnan lehet megtudni, hogy minőségi tanfolyamról van-e szó? ","shortLead":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat...","id":"20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8efd668-2420-4599-95e7-72dfac190567","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","timestamp":"2018. április. 21. 15:00","title":"Így lehet olcsón és hatékonyan tanulni – online, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban megnézzük számaikat, látszik, hogy Gyurcsány Ferencnek sikerült saját támogatottságánál sokkal kedvezőbb alkut kötnie az MSZP-vel. Öregecske tábora viszont nehezen viszi be még egyszer a parlamentbe, ha legközelebb is magas lesz a választási részvétel.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban...","id":"20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4406a09d-1d07-4af9-8666-8a4493e24c18","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","timestamp":"2018. április. 21. 07:00","title":"Gyurcsány alaposan átverte egykori pártját, de az ő hajója is süllyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak ajánlott, aki hajlandóak egy kis kockázatot vállalni, és időt, energiát befektetni.","shortLead":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak...","id":"20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bae0241-3893-429e-b5c9-20e8670fab0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","timestamp":"2018. április. 20. 13:06","title":"Nyugdíjra vagy kiadható lakásra tegyen félre? Itt vannak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ffb2d7-be57-473a-bb50-d098b24f6a50","c_author":"-k-","category":"elet","description":"A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából bevonult a Diósgyőri Vár falai közé, hogy ott tartsa meg szokásos évi, immáron 12. sörversenyét. Születésnapi ajándékként rekordszámú nevezés, 268 sör érkezett a napokban tartott megmérettetésre.\r

","shortLead":"A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából bevonult a Diósgyőri Vár falai közé...","id":"20180421_Varostrom_sorrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffb2d7-be57-473a-bb50-d098b24f6a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43fedc-da40-4851-a45e-e26227d20bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Varostrom_sorrel","timestamp":"2018. április. 21. 14:56","title":"Sörrel vették be a várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]