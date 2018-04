Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után ők is saját processzor fejlesztésébe kezdhetnek.

Úgy tűnik, a Facebook is csatlakozik azokhoz a techóriás cégekhez, amelyek saját processzor fejlesztésével igyekeznek csökkenteni a más gyártótól való függőségüket. A Bloomberg beszámolója szerint Zuckerbergék jelenleg olyan vezetőt keresnek, aki képes felállítani egy ezzel a feladattal megbízott fejlesztői csapatot.

A lépés egyáltalán nem lenne meglepő, a legnagyobb tech vállalatok ugyanis hasonló módon gondolkodnak. Korábban az Amazon, a Google és az Apple is hasonló lépésre szánta el magát. Utóbbi a pletykák szerint már azt tervezi, hogy a számítógépeiben lassan csak a saját processzorát szereli majd be. Jelenleg az Apple termékei az Intel chipjével működnek.

Hasonló a helyzet a Google Pixel 2-es telefonjával, amelybe elsőként került bele a Google saját fejlesztésű chipje, az Amazon pedig – saját bevallása szerint – az Alexa okoshangszórója miatt kezdett fejlesztésbe.

Hogy mikor indulhat be a Facebooknál a munka, egyelőre nem tudni, a cég ugyanis jelenleg a mesterséges intelligencia fejlesztésére koncentrálnak. Ugyanakkor Zuckerbergék nemrég belengették, hogy saját okoshangszóróval állnának elő, és bár ezt a projektet egyelőre jegelték a Cambridge Analytica-ügy miatt –, de az Oculus VR-szemüvegbe is jól jöhet majd a chip. Az viszont furcsa, hogy egy(-két) hardver miatt saját processzort készítenének, a chipfejlesztés ugyanis nem túl olcsó mulatság. Így az is elképzelhető, hogy a jövőben új eszközökkel, hardveres vonalon erősítene a vállalat.

