Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","shortLead":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","id":"20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf32377-ef82-4d1c-8c22-dc9723017d94","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","timestamp":"2018. április. 20. 20:52","title":"Halálra dobáltak kövekkel egy kengurut egy kínai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","shortLead":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","id":"20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e598e34-3c61-4f54-b91f-7ad8420fd66b","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","timestamp":"2018. április. 19. 16:25","title":"Éljen! Újra moziban a Szaffi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként meggyanúsított sportdiplomata.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként...","id":"20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4161d716-c482-431a-be59-72f4c833ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 20. 12:51","title":"Lakhelyelhagyási tilalomról döntött a bíró Gyárfás Tamás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban egy magyar fotós utasította maga mögé a komplett mezőnyt.","shortLead":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban...","id":"20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae12bd-b967-498e-9b32-be713349fe88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","timestamp":"2018. április. 20. 07:02","title":"Magyar fotósé lett idén a világ legjobb sportfotója, mutatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell majd megemlíteni.","shortLead":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell...","id":"20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be33208-d6c0-447b-be35-d44da7e649ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","timestamp":"2018. április. 20. 13:52","title":"Nevet váltott egy afrikai ország, és ennek Svájcban is örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják – mutatta be felfedezését egy nemzetközi kutatócsoport a Science című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják –...","id":"20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be5990-8aff-408f-b5fb-c894fdc73341","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","timestamp":"2018. április. 20. 12:57","title":"Sikerült hajlékonnyá tenni a gyémántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]