Ha valaki ma egy új csúcsmobil vásárlásán töri a fejét, nem pont a Sony név jut először eszébe, valószínűleg sokan azt sem tudnák kapásból, hogy hogyan hívják a japán gyártó flagship kategóriás készülékeit.

Ezt csak magának köszönheti a Sony, hiszen félévente szórja meg a piacot enyhén módosított Xperia csúcskészülékekkel. 2016 őszén kijött az XZ, amit 2017 elején az XZ Premium és az XZs követett. A tavalyi év ősze már az XZ1-ről szólt, most pedig már itt a még újabb XZ2. Másfél év alatt öt darab egymást váltó, forradalminak mondható változást nem igazán hozó készülék a felsőkategóriában.

Az értelmetlennek tűnő piaci stratégián persze azonnal túl tudunk lendülni, amennyiben a most kijött XZ2 és mosásban összement kistestvére, az XZ2 Compact feledtetni képesek az elmúlt évek történéseit.

Új dizájn

A Sony-féle minimalista és szögletes formaterv sokaknak bejön, de az évek során enyhén megfáradt az OmniBalance dizájn. Ezt a cég döntéshozói is érezték, így az XZ2 már az AmbientFlow jegyében született: a készülék elő- és hátlapját is ívelt GorillaGlass 5 üvegfelületek uralják, a sarkos formaterv helyett már óvatosan kerekded megjelenést kapunk.

© László Ferenc

Ki merjük jelenteni, hogy nincs ma az XZ2-eseknél jobban kézreálló, a tenyerünkbe jobban belesimuló okostelefon. Ennek azonban ára van, ugyanis mindkét készülék vastagsága meghaladja a 11 millimétert. A zsebünket alaposan kidomborító mobilok ráadásul a mérlegesen is sokat nyomnak: az XZ2 kettő gramm híján 200 grammos és a kompakt változat is 168 grammos.

A sajtófotókon remekül mutat az XZ2 csillogóan fekete ívelt hátlapja, a gyakorlatban azonban pillanatok alatt elpiszkolódik a készülék ezen oldala. Sokkal praktikusabb, bár talán nem annyira "eye-candy" az XZ2 Compact matt hátlapja, melyen szinte egyáltalán nem látszódnak meg a szennyeződések.

Az XZ2 remek választás lehet azoknak, akik kis méretű csúcskategóriás telefont szeretnének. Számukra ugyanis nem nagyon van más választás. Talán csak az iPhone 8, de az is nagyobb készülékházzal és kisebb kijelzővel bír.

© László Ferenc

Nyújtott kijelző, ergonómia

A Sony is halad a korral, így az XZ1-féle 16:9-es 5,2 colos kijelző az XZ2 esetében átadta a helyét egy hosszúkásra vett 18:9-es 5,7 colos panelnek. A Full HD+ felbontás ezen a felületen tökéletesen elegendő, a QHD leginkább csak a sebességre és a fogyasztásra lenne rossz hatással. Mindenképpen előrelépés, hogy a kijelző melletti kávák végre jelentősen kisebbek lettek, azonban e tekintetben továbbra is lemaradásban van a Sony a riválisokhoz képest.

Az IPS LCD képmegjelenítőnek rendkívül szép képe van, de az OLED-rajongók hiányolni fogják az igazi mély feketét. A HDR kompatibilis panel színei kevésbé ugranak le a képernyőről, mint egy OLED-es telefon esetében, viszont az alapvetően realisztikus színkalibráció szoftveresen akár szuperélénkre is állítható.

Az XZ2 Compact kijelzője az elődhöz képest 4,7-ről kereken 5 colosra nőtt, és ez esetben is nyújtott kivitelhez van szerencsénk. A legfontosabb változás, hogy 720p HD helyett most először 1080p Full HD felbontást kapunk a kompakt Sonytól.

© László Ferenc

A készülékház ergonómiáját már dicsértük, ellenben a kezelőszervek elhelyezésével nem igazán vagyunk elégedettek. A jobb oldali bekapcsológomb túlságosan lentre került, és hasonló az észrevételünk a hátoldalra helyezett ujjlenyomat szenzor kapcsán is. Utóbbi legalább nagyon gyors és pontos, és piros pont jár azért is, mert mindkét készüléken két állású dedikált exponálógomb található.

Az IP68-as vízállóság elvileg azt jelenti, hogy a telefonnal akár vízbe is merülhetünk. A gyártó azonban a szokásos kisbetűs részben konkrétan így fogalmaz: "nem szabad a készüléket teljesen víz alá meríteni." A semminél persze még mindig több, hogy például szakadó esőben nem kell a telefonunk beázásától tartanunk.

Mennyire gyors?

Nagyon. De ez egy olyan mobiltól el is várható, melyben a legnagyobb teljesítményű Snapdragon 845-ös chipset teljesít szolgálatot, és amelynek a dolgát a nem különösebben nagy felbontású kijelző sem nehezíti. Az XZ2-eseket nem nagyon lehet két vállra fektetni, amiben többek közt a 4 GB RAM-nak is szerepe van. Ez 2018-ban tökéletesen elegendő, de azért időtálóbb választássá tenné a Sony mobiljait, ha egyes riválisokhoz hasonlóan 6 GB RAM lenne bennük. A belső tárhely kapacitása 64 GB, amelyből alaphelyzetben 46 GB szabad. Mellé microSD-s bővíthetőséget is kapunk.

© László Ferenc

A felhasználói felület ismerős lehet a korábbi Sony készülékekről, az ikonok száma és mérete aprólékosan személyre szabható (3x4-től 5x6-ig), ötféle lapozási effekt közül lehet választani és az egykezes használatot segítő üzemmódot is kapunk. A felület abszolút nincs túlbonyolítva, kéretlen alkalmazásokból sincs sok, bár egyesek talán már a gyárilag feltelepített Facebook klienst, illetve az AVG antivírust is annak tarthatják.

Az XZ2-ben lévő 3180 mAh kapacitású akkumulátor kímélő felhasználás mellett 1,5 napos üzemidőt is biztosíthat. Egy 0-50 százalékos töltés valamivel több mint fél órát vesz igénybe, köszönhetően a QC 3.0 gyorstöltésnek, és opcionálisan vezeték nélkül is tölthető a telefon.

Az XZ2 Compact 2870-es aksival bír, és a kisebb kijelző miatt körülbelül ugyanakkora az üzemideje, mint a nagytesónak. Ez esetben viszont le kell mondanunk a wireless töltésről.

Rezzzeg

Újdonság a Dynamic Vibration System, ami olyan, mint egy felturbózott vibramotor, mely az éppen játszott zenéknek vagy játékalkalmazásoknak megfelelően dinamikusan megrezegteti a telefont. Minimálisan mintha javítana a készülék amúgy átlag feletti sztereó kihangosításán, világmegváltó fejlesztésnek azonban semmiképpen sem neveznénk.

© László Ferenc

Sokkal jobban örültünk volna, ha ehelyett inkább megmarad a jó öreg jack dugó, ennek hiányában ugyanis még a gyári alapfelszereltség részét képező vezetékes headset is csak a mellékelt USB-C/3,5 mm átalakítóval együtt használható. Jack dugalj egyik XZ2-esen sincs, a kompakt modellből pedig a fentebb vázolt vibrációs modul is kimaradt.

Vezeték nélküli adatátvitel fronton viszont nincs okunk panaszra. A mobilnet akár 1,2 Gbit/s sebességgel is hasíthat lefelé, felfelé 200 Mbit/s jelenti a plafont. A wifi természetesen ac szabványú, valamint 5.0-ás Bluetooth-t és NFC-t is kapunk.

Fénylesők

A frontoldali kamera csalódást okoz, hiszen 13 helyett már csak 5 megapixeles felbontású. Az f2,2-es fényerő is igen gyenge, arról nem is beszélve, hogy autofókusz sincs ebben a modulban. Apró vigasz, hogy ez és a hátsó kamera is használható az arcunk, vagy akár az előttünk lévő tárgyak, ételek 3D-ben történő beszkenneléséhez. Egy darabig el lehet ezzel játszani, de hosszú távon nem sok értelmét látjuk.

A főkamera nagyon régimódi. A történet ott kezdődik, hogy csak egyetlen kamerát kapunk, nem kettőt, vagy ne adj Isten hármat, így optikai zoom és kiváló háttérelmosás sincs a fedélzeten. Ennél komolyabb gond, hogy optikai képstabilizátor sem került a mobilba, így rossz fényviszonyok mellett vagy zajosak lesznek a fotóink, vagy a hosszú záridő miatt bemozdulnak. Ugyancsak negatívum, hogy a főkamera mindössze f2-es fényerővel bír, amikor az iparág már f1,5-nél, sőt akár változtatható rekesznél tart. A képszenzor ugyan valamivel nagyobb az átlagnál, de ehhez relatíve nagy, 19 megapixeles felbontás társul, vagyis a képminőséget befolyásoló pixelméret nem különösebben nagy. Félreértés ne essék, nappal és közepes fényviszonyok mellett remek fotók rögzíthetők, de ha lemenőben a nap, vagy kevés a fény a szobában, akkor kevesebb esélyünk van a jó fotókra.

© László Ferenc

A 4K videófelvevő ma már nem nagy truváj, 4K HDR rögzítés viszont először az XZ2-esekben található. Ez így leírva jól hangzik, azonban a 4K HDR felvételek 30 helyett csak 24 fps sebességűek, és a képük elég fakó, amin az is csak keveset javít, ha HDR-képes képernyőn nézzük vissza őket. 4K 60 fps üzemmódot nem kapunk, az viszont örvendetes, hogy a videók hangja nem monó, hanem sztereó.

Szuperlassítás

A másodpercenként 960 rögzített képkocka 720p felbontásban ma már szinte alap ebben a kategóriában, az XZ2-esek viszont rálicitálnak erre azzal, hogy ezt a sebességet 1080p módban is tudják. De utóbbi esetben fele olyan hosszúak a szuperlassítások, mint 720p-ben.

Full HD-ben a 960 fps-es videók egy alig 0,1 másodperces időszeletet örökítenek meg, ami lejátszáskor 3,2 másodperc. 720p-ben 0,2 másodperc a lényegi történés, amit aztán 6,4 másodperc alatt tekinthetünk meg. A felvételek részletgazdagabbak, mint a Galaxy S9+ esetében, azonban ha kevés a fény, akkor a Samsung csúcsmobilja jobb képminőséget biztosít.

A Sony szupergyors videófelvevőjének fő hibája, hogy mindennemű intelligenciát nélkülöz. Magyarul nekünk magunknak kell eltalálni azt a 0,1-0,2 másodperces időslotot, amikor a lényegi történés zajlik, és ez azt jelenti, hogy egy adott felvételnek akár tucatnyiszor is neki kell ugrani. A Samsung ezt sokkal jobban megoldotta.

© László Ferenc

Árak, konklúzió

+: kézreálló forma, szép kijelző, vékonyabbra vett káva, gyors működés, korrekt üzemidő, gyors- és vezeték nélküli töltés, sztereó kihangosítás. –: vastag és nehéz készülékek, szimpla főkamera, nincs optikai képstabilizátor, a videófelvevőn lehetne még javítani, visszafejlődött szelfikamera, nincs jack dugalj.

A Sony Xperia XZ2 hivatalos hazai listaára 270 ezer forint. Összehasonlításképp a Samsung Galaxy S9 280 ezer forintba kerül, az elképesztően jó kamerát kapott Huawei P20 Pro pedig 270 ezer forinton startol. A Sony Xperia XZ2 Compact ára 210 ezer forint.

Véleményünk szerint az XZ2 nem lesz egy túl sikeres csúcsmobil, főleg nem ennyire merész árazás mellett. Az előrendelők egy 100 ezer forintos csúcskategóriás Bluetooth fejhallgatót is kapnak a telefon mellé, de talán jobban tette volna a gyártó, ha a ehelyett inkább a készülék árát nyomta volna lejjebb.

Az XZ2 Compactban látunk fantáziát, mert egy-két apróságot leszámítva ugyanazt tudja, mint a nagytestvér, de teszi mindezt olyan kompakt formában, ami ma abszolút ritkaság számba megy. Nem mellesleg pedig 60 ezer forinttal olcsóbb is a normál XZ2-nél.

Továbbra is nehezen érthető a Sony. A japán gyártó változatlanul félévente összezavarja egy-egy új csúcsmobillal a mobilos társadalmat, mely készülékek felesleges újdonságok mellett lényegi hiányosságokkal küszködnek. Szerény tanácsunk: 2019 tavaszán ki kellene majd jönni egy teljesen újragondolt flagship készülékkel. Addig pedig csak fejleszteni, fejleszteni és fejleszteni.

Többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni ezekről, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.