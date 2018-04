Néhány esetben a videojátékokhoz tartozó zenei hanganyagok is megjelennek különböző fizikai formában, jó példa lehet erre a Witcher-sorozathoz tartozó Wild Hunt epizód, illetve a Fallout-játékok utolsó, negyedik darabja, mely szintúgy hallgatható lemezzel jött ki a program debütálásakor.

Ebben az esetben persze nem csak CD-ről beszélhetünk, hiszen a bakelit is számításba jöhet, különösen most, hogy kiderült: a formátum iránt ma már nagyobb az érdeklődés, mint a zenei anyagok digitális verziója iránt. A felfelé ívelő trendet bár számos stúdió igyekszik kihasználni, a játékkiadók eddig nem igazán éltek vele, és talán ezért is dönthetett úgy a Doom zenei részéért felelős Mick Gordon, hogy külön csomagot szán a népszerű videojátékban felcsendülő műveknek.

Az Eurogamer által is bemutatott limitált pakk pedig igazán jól sikerült: a csomag több bakelitlemezt és CD-ket egyaránt tartalmaz. A már küllemre sem szokványos, 31 zeneszámot tartalmazó albumgyűjteményt tetszetős dobozban adják ki, és a jelek szerint minden eleme, beleértve a lemezeket is, remekül illeszkedik majd a Doom sötét és brutalitással teli atmoszférájához. Fotón is mutatjuk, miről van szó:

© Laced Records

A limitált darabszámban érkező, kétórányi hanganyagot tartalmazó csomag 90 euróba kerül, és április 18-án vált előrendelhetővé. A kiadásért felelős Laced Records két héten át fogadja a vásárlói jelzéseket, május 2-től pedig újabb előrendelői kör kezdődik. Ha valaki beérné egy olcsóbb kiszereléssel, úgy választhat a kisebb csomagokból is: a négylemezes 70, a kettő 33, míg a Deluxe duplalemezes változat 14 euróba kerül. És egyébként ilyen muzsikák sorakoznak rajtuk:

