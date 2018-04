Nem véletlen, hogy a Google levelezőjét tartják az egyiknek a legjobbnak a világon, a Gmail spamszűrője ugyanis rendkívül jó hatásfokkal dolgozik. A napokban azonban felütötte a fejét egy probléma, ami a felhasználókat és a fejlesztőket egyaránt meglepte.

A Mashable beszámolója szerint hétfőn több felhasználó is arra lett figyelmes, hogy a Beérkező levelek mappát reklámok árasztották el – ráadásul olyanok, amelyeket a felhasználó saját fiókja küldött el önmagának (is). Az érintett felasználók írtak is a Gmail hibabejelentő fórumára, amelyből kiderült, még azoknál is észleltek ilyen problémát, aki egyébként kétfaktoros azonosítást használ és új jelszava volt.

© Mashable

A felhasználóknak a kanadai telekommunikációs cég, a Telus fejlcéhez hasonló fejléccel ellátott e-maileket küldtek. Mivel azonban a rendszer úgy érzekelte, hogy a levelet a felhasználó saját magának is küldi, a leveleket sikerült eljuttatni a címzettekhez.

A Google szóvivője szerint a probléma csak a felhasználók egy kis százalékát érinti, a cég pedig már lépéseket tett annak érdekében, hogy megfékezze a spamek terjedését.

Ám nem ez lesz az utolsó furcsaság, amit tapasztalhatnak mostanában a Gmail felhasználói, ugyanis hamarosan megújul a szolgáltatás kinézete. Itt nézheti meg a változásokat.

