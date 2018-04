Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","shortLead":"A falvakban félmillió üres lakás áll, a városokban viszont nincs elég otthon.","id":"20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cdda29-312b-4697-b579-7bd8299cf7a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180423_Nagy_a_gond_a_lakasszerkezettel","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Nagy a gond a lakásszerkezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","id":"20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de4fcb8-50b9-4c2e-8298-5b49470f6166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","timestamp":"2018. április. 23. 11:07","title":"Az éves hiánycél kétharmadánál járunk a választási osztogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten Accelerator program.","shortLead":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten...","id":"20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c57d0b-dc00-4cab-ba70-b217b43b9607","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","timestamp":"2018. április. 23. 23:03","title":"Még 4 napja van, hogy jelentkezzen, ha van működő ötlete a Viberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","shortLead":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","id":"20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab7dc2-997d-40a1-98aa-45ef2818db25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","timestamp":"2018. április. 23. 13:28","title":"Megpiszkálták az új Toyota Aurist: 1000 lóerő és hátsókerék-hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]