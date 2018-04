Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid videó is látható a telefonról.

Egykori alma matere helyszínén, holnap mutatja be a Xiaomi első embere a cég legújabb, erős középkategóriás telefonját, a Xiaomi Mi 6X-et. A titoktartás nem olyan erős, mint mondjuk az Apple-nél (gyakran maga a vezérigazgató szivárogtat ki részleteket), így már ismertek az új készülék specifikációi, tudjuk milyen színekben fog megjelenni, sőt már a háttérképei is letölthetők.

Egy nappal a bemutató előtt immár valós képek is felkerültek a netre a Mi 6X-ről (két színváltozatban), sőt még egy néhány másodperces videó is, így közelről is megszemlélhető az Apple-ére emlékeztető (notch nélküli) dizájn, a hátoldali függőleges elrendezésű duplakamera, sőt a felhasználói felület is működés közben. Az is egyértelmű, hogy a megjelenésében nem különbözik nagyon a Redmi Note 5 Prótól.

© /leaks

A Xiaomi Mi 6X-et Kínában fogják árulni, de Mi A2 névvel lesz globálisan értékesített változata is.