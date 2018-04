Izgmalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.

A virtuális valóságot használó eszközökről jó ideje tudni (de legalábbis sejteni), hogy nem csupán a szórakoztatóipar számára előnyösek, Amerikában például épp a VR-technikával készítik fel az évtizedek óta bezárt börtönlakókat a kinti életre. Persze nem játékból: így igyekeznek hozzászoktatni őket az időközben nagyon megváltozott világhoz.

A VR-t azonban nemcsak a börtönlakók, hanem a filmkészítők is előszeretettel alkalmazzák, a technikát használó rendezők egyik éllovasa pedig nem más, mint a könyv formájában (is) befutott Ready Player One-t megfilmesítő Steven Spielberg. A 71 éves Spielberg a most kiadott werkfilm szerint nemcsak tanulmányozta, hanem bőszen ki is használta a technológia nyújtotta előnyöket, több jelenetet pedig a számítógép által generált világban(!) rögzített a munkálatok során.

A két és fél perces háttéranyagban látható, ahogy a színészek "belépnek" a számítógép által generált környezetbe, amelyet aztán a filmen dolgozó grafikusok megtöltenek élettel – mindezt persze úgy, hogy ők is a virtuális világban dolgoznak, akárcsak a többi munkatárs.

A filmecske persze nem csak úgy "született", hiszen a HTC saját eszközét, a Vive-ot igyekeznek vele népszerűbbé tenni, de a lényeg ettől függetlenül is kivehető: olyan világ felé tartunk, amelyben a hagyományos filmkészítési megoldások is rég lecsengőben vannak, és ahol a színészek játékát sem úgy rögzítik majd, ahogy eddig. Ha egyáltalán szükség lesz még színészekre.

