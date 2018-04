Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"","category":"vilag","description":"Még a megengedő amerikai törvények szerint sem lehetett volna fegyvere annak a 29 éves fiatalembernek, aki vasárnap négy embert ölt meg egy nashville-i étteremben. Valószínű, hogy a hatóságok a gyilkos apját fogják felelősségre vonni. ","shortLead":"Még a megengedő amerikai törvények szerint sem lehetett volna fegyvere annak a 29 éves fiatalembernek, aki vasárnap...","id":"20180424_Zavart_ferfi_lovoldozott_Nashvilleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9294e5-bcac-4209-b496-4ae87f4b7376","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Zavart_ferfi_lovoldozott_Nashvilleben","timestamp":"2018. április. 24. 11:14","title":"Zavart férfi lövöldözött Nashville-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép be egy nagynevű gyártó, aki már többször is bizonyított játékvonalon.","shortLead":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép...","id":"20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3259881f-220e-4084-8a16-d5f87df23c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","timestamp":"2018. április. 23. 17:00","title":"Jó lesz a játékok megszállottjainak: újabb nagy név fog okostelefont gyártani számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","shortLead":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","id":"20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9311d3-5afa-484e-95c4-a0ebbaae9365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","timestamp":"2018. április. 24. 11:48","title":"Ennyi pénz kell ahhoz, hogy a szomszédok jómódúnak tartsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött a széttetovált meztelen felsőtesthez, másrészt Johnson elárulja, hogy sokat köszönhet az erős nőknek. Lelkesítő posztjában az apás szülésre ösztönzi a férfiakat is.","shortLead":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött...","id":"20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76edc4-03ff-4945-bec1-54e45633e34b","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","timestamp":"2018. április. 24. 10:12","title":"A harmadjára is apai örömök elé néző Dwayne Johnson az apás szülésre ösztönzi a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","shortLead":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","id":"20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337f9bff-cdb8-4a0e-bb6f-484198fc24d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","timestamp":"2018. április. 24. 16:21","title":"Rothadó borsodi mentőautóról posztolt videót a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d689d1-5f95-45d6-a343-433bef41e80f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Babel Budapest az első olyan magyar étterem, melyet meghívtak az OAD vacsorájára.\r

\r

","shortLead":"A Babel Budapest az első olyan magyar étterem, melyet meghívtak az OAD vacsorájára.\r

\r

","id":"20180425_Fokhagymas_desszerttel_kerult_be_a_magyar_etterem_a_vilag_legjobbjai_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d689d1-5f95-45d6-a343-433bef41e80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc959cd-44da-4b88-a09b-155b40d6eb33","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Fokhagymas_desszerttel_kerult_be_a_magyar_etterem_a_vilag_legjobbjai_koze","timestamp":"2018. április. 25. 13:22","title":"Fokhagymás desszerttel került be a magyar étterem a világ legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntött az ügyben. ","shortLead":"A Kúria döntött az ügyben. ","id":"20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2695-f0fe-4ea6-8e73-0aef1f93ed60","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Nem ismétlik meg a választást Bogdásán, ahol csak a Fidesz kapott listás szavazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most felidézzük a leköszönő lap, erőmű és megannyi vállalkozás tulajdonosának legemlékezetesebb megnyilvánulásait.","shortLead":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most...","id":"20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0b1b3c-52f9-4915-8591-2de46b81caac","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","timestamp":"2018. április. 23. 18:07","title":"Nézze vissza a leköszönő Mészáros Lőrinc legjobb pillanatait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]