[{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján miniszterelnök lemondását hozó vértelen forradalom győzelmét. A hatalmi harcot részben az döntötte el, hogy a katonák száz számra törtek ki a laktanyákból, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz.","shortLead":"Tízezrek vonultak az utcára Jerevánban és Örményország többi városában, hogy megünnepeljék a Szerzs Szarkszján...","id":"20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057357db-3e89-44f6-a2ff-67338599262b","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Villamforradalom_es_oromunnep_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 23. 16:48","title":"Villámforradalom és örömünnep Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bevezetnek két új biztonsági elemet, hogy megakadályozzák a hamis készítmények forgalomba kerülését.","shortLead":"Bevezetnek két új biztonsági elemet, hogy megakadályozzák a hamis készítmények forgalomba kerülését.","id":"20180425_nagyobbak_lehetnek_jovo_evtol_a_gyogyszeres_dobozok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c782e3-910e-476c-bab3-9db31028ce8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_nagyobbak_lehetnek_jovo_evtol_a_gyogyszeres_dobozok","timestamp":"2018. április. 25. 05:15","title":"Nagyobbak lehetnek jövő évtől a gyógyszeres dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","id":"20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6bbd2-5d93-46d4-9755-3125b35c88bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","timestamp":"2018. április. 23. 10:07","title":"Az afrikai sertéspestis már Hevesben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","shortLead":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","id":"20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9152fe-8834-474f-b252-0d899bdaeaab","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","timestamp":"2018. április. 24. 11:36","title":"Mától már a Jóban Rosszban sem a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Lukasenkától.","shortLead":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot...","id":"20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebcc7f4-780a-4be0-be80-ef1a1c13336d","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","timestamp":"2018. április. 24. 14:27","title":"Az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Lukasenka belemenne az alkotmánymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul egy kollégájuk is szerepel. Az ELTE után így ez a jogi kar is kiállt a listázás és a gyűlöletkeltés minden formája ellen.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul...","id":"20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c61989-10e5-4ba5-ab82-3ffa70edb837","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","timestamp":"2018. április. 23. 13:07","title":"Kiáll a Figyelő listájára felkerült tanáráért a pécsi jogi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti a pénzembereket: óvatosan kell közelíteni biotechnológiához és génterápiához, mert ha túl hamar meggyógyulnak az emberek, nem lesz kit kezelni, így nem térül meg a befektetés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti...","id":"20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508af01-0710-4099-9168-5c711d117cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","timestamp":"2018. április. 24. 08:03","title":"Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]