Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy árufeltöltő vagy buszsofőr is többet keres, mint egy egyetemi adjunktus, akinek a tanítás mellett kutatnia is kellene. ","shortLead":"Egy árufeltöltő vagy buszsofőr is többet keres, mint egy egyetemi adjunktus, akinek a tanítás mellett kutatnia is...","id":"20180424_Ki_vannak_akadva_az_egyetemi_oktatok_a_kezdo_penztarosnal_alacsonyabb_fizetesuk_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c0957-e047-485e-865a-73b52a484a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ki_vannak_akadva_az_egyetemi_oktatok_a_kezdo_penztarosnal_alacsonyabb_fizetesuk_miatt","timestamp":"2018. április. 24. 11:13","title":"Ki vannak akadva az egyetemi oktatók a kezdő pénztárosnál alacsonyabb fizetésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt képes lebonyolítani az üzemeltetési pályázatot.","shortLead":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt...","id":"20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8002f-29c9-4df8-9dc0-9e33cdfb1aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. április. 25. 09:44","title":"Megint befutó lett a Rogánt és Habonyt helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is költhetjük igazán értelmes célra is a pénzünket.\r

\r

","shortLead":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is...","id":"20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a88e9e-0720-4270-94ea-1e7fe8b2efa8","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","timestamp":"2018. április. 24. 10:14","title":"Idén is választhatjuk a legkúlabb ballagási ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fbcda0-8b78-4ff0-a0c7-dde7f003edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti Magyar Idők keddi cikkére reagált így az egykori úszóelnök.","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők keddi cikkére reagált így az egykori úszóelnök.","id":"20180424_Gyarfas_a_hangfelvetelrol_Vegre_ki_fog_derulni_a_teljes_igazsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fbcda0-8b78-4ff0-a0c7-dde7f003edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c826d02-02e3-4534-bc04-2716eb402dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyarfas_a_hangfelvetelrol_Vegre_ki_fog_derulni_a_teljes_igazsag","timestamp":"2018. április. 24. 11:07","title":"Gyárfás a hangfelvételről: \"Végre ki fog derülni a teljes igazság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha kínosabb in flagrantit...","shortLead":"Soha kínosabb in flagrantit...","id":"20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a0ebba-7e5f-446e-a5ac-3b74922120d6","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","timestamp":"2018. április. 24. 10:23","title":"Orgiára csapott le a thai rendőrség, és fel is vették videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]