[{"available":true,"c_guid":"eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609","c_author":"MTI","category":"sport.foci","description":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon olvasható üzenet sem tetszett az UEFA-nak. ","shortLead":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon...","id":"20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d3e858-db40-49f0-a5ed-b0e3fbe43c56","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","timestamp":"2018. április. 26. 12:18","title":"Fegyelmi eljárás indul a Bayern München ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Bosszúállók: Végtelen háború valóban az a Marvel-film, amire a legtöbb rajongó vágyott. Faramuci módon mégsem ennek a 149 perces epikus szuperhősfilmnek – a várthoz képest is felettébb drámai – befejezéséből fog kiderülni, hogy mennyire mertek igazán tökösek lenni az alkotók. Kritika.","shortLead":"A Bosszúállók: Végtelen háború valóban az a Marvel-film, amire a legtöbb rajongó vágyott. Faramuci módon mégsem ennek...","id":"20180425_A_szuperhosok_vegre_beleneznek_a_gonosz_szemebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf701f-8031-4295-b20a-c83ba2273ead","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_szuperhosok_vegre_beleneznek_a_gonosz_szemebe","timestamp":"2018. április. 25. 17:45","title":"Eljött a pillanat, amikor igazán aggódhatunk a szuperhősökért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban bántalmaztak.","shortLead":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban...","id":"20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e828a9b3-e4c4-455f-9417-56a37606bd3c","keywords":null,"link":"/sport/20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","timestamp":"2018. április. 24. 21:19","title":"Saját szurkolói verték meg Futács Márkót, de most megkövették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.","shortLead":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott kibertámadásokat hajtottak végre az egész világon, bankok és állami intézmények ellen is. ","shortLead":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott...","id":"20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ca6ca-e721-4386-9db6-aac38992ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","timestamp":"2018. április. 25. 14:58","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb hackerét, akiről kiderült, hogy egy tizenéves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos jelentette be egy, az Origón megjelent interjúban.","shortLead":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos...","id":"20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0d13dc-f941-4090-9ef5-6bfa84d2bd94","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","timestamp":"2018. április. 25. 21:12","title":"Kósa távozik a miniszteri posztról, más feladatot kap Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]