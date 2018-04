Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős understatement). Vélemény.","shortLead":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős...","id":"20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3df07d-f9f1-44d2-b43e-b994991a1e24","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","timestamp":"2018. április. 25. 11:05","title":"Seres: A nagy Márki-Zay-sejtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új, csúcstechnológiájú teljes, mozgó szimulátor, egy rögzített szimulátor, egy vadonatúj fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképző egység, valamint a tűzoltás gyakorlására szolgáló úgynevezett Real Fire Fighting Trainer egység is helyet kap.","shortLead":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új...","id":"20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b86be-ec6a-4250-8e46-5b0907c0ad34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","timestamp":"2018. április. 26. 11:03","title":"Itt aztán megtanulják a Wizz Air pilótái, milyen is, ha káoszban kell letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","shortLead":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","id":"20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248e349e-724e-493b-81a9-854e57d4f3d6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Vilmos herceget megviselte a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","shortLead":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","id":"20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f889d3-c89d-4e42-a6c0-011609b6ce99","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","timestamp":"2018. április. 26. 13:47","title":"A Jobbik is tüntetésre készül május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki nem vonult börtönbe, amikor kellett volna.","shortLead":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki...","id":"20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0a0e8-052d-490d-8385-a5a908520b42","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","timestamp":"2018. április. 26. 11:47","title":"Házfalban bujkált egy szökésben lévő férfi – így vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc8dfc-47e5-4abf-ab5d-62d251741fc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenegy új tartalékosból harminchat kormányhivatali dolgozó, így lettek kerek százan a honvédséget erősítő állomány tagjai Csongrád megyében, ahol egyébként tavaly a kormánymegbízott is letette a katonai esküt. Juhász Tünde szerint aki egyszer már állami hivatalnok lett, annak az értékrendjével a haza szolgálata már könnyen összeegyeztethető.","shortLead":"Ötvenegy új tartalékosból harminchat kormányhivatali dolgozó, így lettek kerek százan a honvédséget erősítő állomány...","id":"20180425_Kormanyhivatali_dolgozok_alltak_tartalekos_honvednak_Csongradban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc8dfc-47e5-4abf-ab5d-62d251741fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be0d34-6d9e-4f1b-a304-19042325669c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Kormanyhivatali_dolgozok_alltak_tartalekos_honvednak_Csongradban","timestamp":"2018. április. 25. 16:30","title":"Kormányhivatali dolgozók álltak tartalékos katonának Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az M5-ös autópályán.","shortLead":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei...","id":"20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3983133-2e3b-44c5-a624-9c16baba47fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","timestamp":"2018. április. 26. 14:21","title":"Úgy ellenőrizték az autósokat az M5-ösön, mint az amerikai filmeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]