[{"available":true,"c_guid":"97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb fenyegetést jelent az állatokra nézve, mivel az orvvadászok minden útjukba kerülő ormányost legyilkolnak, nem csupán azokat, amelyeknek agyaruk van – figyelmeztetett egy brit állatvédő szervezet.","shortLead":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb...","id":"20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85db28b-79a5-440f-a3d6-e00dd3318605","keywords":null,"link":"/elet/20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","timestamp":"2018. április. 24. 14:53","title":"Már a bőrükért is gyilkolják az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni visszatér Budapestre, ezen belül is a darab helyszínére, a Gyömrői úti kamionokra. ","shortLead":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni...","id":"20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85e590-a0f3-4588-a5ef-294e1e9ca6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","timestamp":"2018. április. 24. 17:27","title":"Visszatér a Gyömrői úti kamionokra Mundruczó felkavaró előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","shortLead":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","id":"20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10632ed6-77d4-4ed4-95f9-bf969cb79bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","timestamp":"2018. április. 24. 16:35","title":"Egészséges a kislány, akit a Jahn Ferenc Kórház inkubátorában hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel azzal, hogy embereket rabszolgaként dolgoztat. A per kimenetele ellenére a sértettek többsége ma is a most elítélt férfi tanyáján él. Más ügyek is azt mutatják, hogy ezek az emberek kényszerhelyzetükből nemigen tudnak kilépni, ezért a hasonló esetek eleve nagyon ritkán jutnak el a bíróságig.","shortLead":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel...","id":"20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e49eb2-d420-4492-9511-9946822fcbe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","timestamp":"2018. április. 24. 17:15","title":"Precedensszámba megy: jogerősen elítéltek egy gazdát kényszermunka bűntettéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik az öt legnehezebb foglalkozás. Figyelembe vették a pozitív és a negatív szempontokat is. ","shortLead":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik...","id":"20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d85a86-dcad-4a58-95e0-309352866e41","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","timestamp":"2018. április. 24. 11:16","title":"Meghökkentő lista jött ki az embert legjobban kicsináló öt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi történetének egyik legtöbb újdonságot hozó ráncfelvarrása lett.","shortLead":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi...","id":"20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cd0ef-d03d-4a6c-aa60-0eb373add831","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","timestamp":"2018. április. 26. 07:02","title":"Nyissa meg a Gmailt, rengeteg új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A férfiak szexualitása bonyolultabb.","shortLead":"A férfiak szexualitása bonyolultabb.","id":"20180424_Otbol_egy_heteroszexualis_ferfi_nez_melegpornot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340367ec-ee5f-461f-9021-c893de986074","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180424_Otbol_egy_heteroszexualis_ferfi_nez_melegpornot","timestamp":"2018. április. 24. 12:15","title":"Ötből egy heteroszexuális férfi néz melegpornót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]