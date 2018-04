Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","shortLead":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","id":"20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256358b-1d58-46ec-824f-0b6a9b934dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 04:01","title":"Az év legkeményebb előzését mutatta be a száguldozó audis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust című filmet. A premier után Röhrig Sarah Jessica Parkerrel is fotózkodott. ","shortLead":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust...","id":"20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb74b1-fd6b-4493-901d-535b174f574a","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","timestamp":"2018. április. 25. 13:53","title":"A nap fotója: Sarah Jessica Parker Röhrig Géza oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"","category":"vilag","description":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték Szerzs Szargszján miniszterelnök lemondását. A Nikol Pasiján vezette tüntetők most a parlamenti választás előrehozatalát követelik.","shortLead":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték...","id":"20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c444f1-aecb-4592-a9db-471a2e86d9af","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Örményországban folytatódik a forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.","shortLead":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos...","id":"20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86f87-b5bf-4ae0-b7a9-4b75d5a81d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","timestamp":"2018. április. 25. 13:08","title":"Így kell intéztetni a kéményseprést, ha lakásba van bejelentve a gazdálkodó szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85753534-6f23-416b-9218-0c7fc326bfcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frissítette a kormánytagok várható listáját a kormányközeli Figyelő.","shortLead":"Frissítette a kormánytagok várható listáját a kormányközeli Figyelő.","id":"20180426_semjen_zsolt_a_helyen_marad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85753534-6f23-416b-9218-0c7fc326bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d4f28-3126-4a35-aaea-c9d65e832554","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_semjen_zsolt_a_helyen_marad","timestamp":"2018. április. 26. 08:23","title":"Semjén Zsolt a helyén marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e092f5-f525-4d1e-8297-79713027cc3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","shortLead":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","id":"20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d08e7b-5154-444d-bd14-507cb22183b4","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","timestamp":"2018. április. 25. 10:46","title":"Fenyő Miklós, Wellhello, Csík – ingyenkoncertekkel indul a szezon Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]