[{"available":true,"c_guid":"5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dohányipari cégek egészségügyi hozzájárulását és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat is jogosan lehetett felfüggeszteni.","shortLead":"A dohányipari cégek egészségügyi hozzájárulását és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat is jogosan lehetett...","id":"20180425_Ket_ugyben_is_vesztesre_all_a_kormany_Brusszel_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1d85e-8a69-40d6-980e-37ef969de2a5","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Ket_ugyben_is_vesztesre_all_a_kormany_Brusszel_ellen","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"Két ügyben is vesztésre áll a kormány Brüsszel ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással rukkoltak elő, amellyel az élő közvetítés sokkal kevesebb energiát emészt fel. Az otthonunkat vagy a cég telephelyét figyelő biztonsági kameráknál vetnék be először.","shortLead":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással...","id":"20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896437e3-b297-4577-8061-cac119af83b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. április. 25. 11:03","title":"Kész a technológia: jöhetnek az újfajta biztonsági kamerák, de tovább lehet majd Facebookon is élőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni visszatér Budapestre, ezen belül is a darab helyszínére, a Gyömrői úti kamionokra. ","shortLead":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni...","id":"20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85e590-a0f3-4588-a5ef-294e1e9ca6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","timestamp":"2018. április. 24. 17:27","title":"Visszatér a Gyömrői úti kamionokra Mundruczó felkavaró előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.","shortLead":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő...","id":"20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfbfdc4-36fc-46d8-80c3-33648278bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. április. 24. 15:03","title":"Videó: Maga Steven Spielberg is belépett a virtuális valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött a széttetovált meztelen felsőtesthez, másrészt Johnson elárulja, hogy sokat köszönhet az erős nőknek. Lelkesítő posztjában az apás szülésre ösztönzi a férfiakat is.","shortLead":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött...","id":"20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76edc4-03ff-4945-bec1-54e45633e34b","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","timestamp":"2018. április. 24. 10:12","title":"A harmadjára is apai örömök elé néző Dwayne Johnson az apás szülésre ösztönzi a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016 áprilisában, de az örökösök az egyik patikahálózatot is hibáztatják Prince haláláért.","shortLead":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016...","id":"20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d84ffa-7f0f-4f46-998e-f258655146d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","timestamp":"2018. április. 24. 17:21","title":"Kórházat és patikahálózatot perelnek Prince hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges hozzá. ","shortLead":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges...","id":"20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7bfee-2826-4b8d-b21f-776f8b97c45b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","timestamp":"2018. április. 25. 21:16","title":"Azért távozik Lázár János, mert nem elég lojális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]