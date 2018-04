Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Évtizedes barátként, magánemberként adtam általános jogi tanácsot Gyárfás Tamásnak, és nem ügyészként – állítja a hvg.hu által megszerzett, 15 oldalas vallomásában Ihász Sándor, a bűnpártolással gyanúsított korábbi fővárosi főügyész. Ez is része annak a 15 oldalas vallomásnak, amelyben Ihász azt részletezte, miért abszurd és megalapozatlan a Fenyő-gyilkosság ügyében vele szemben közölt gyanúsítás.","shortLead":"Évtizedes barátként, magánemberként adtam általános jogi tanácsot Gyárfás Tamásnak, és nem ügyészként – állítja...","id":"20180426_Meggyanusitott_fougyeszSoha_nem_biztattam_Gyarfas_arra_hogy_ne_tegyen_feljelentest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c0298a-9029-47be-8d96-19297228127d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Meggyanusitott_fougyeszSoha_nem_biztattam_Gyarfas_arra_hogy_ne_tegyen_feljelentest","timestamp":"2018. április. 26. 15:20","title":"Meggyanúsított főügyész: Sosem biztattam Gyárfást, hogy ne tegyen feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába. A beavatkozást élőben adják a Facebookon.","shortLead":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába...","id":"20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273eb682-4e60-427d-a53c-88a4191103df","keywords":null,"link":"/elet/20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","timestamp":"2018. április. 26. 10:26","title":"Agyműtétet közvetítenek élőben Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16 évnél fiatalabb európai felhasználók a jövőben nem fogják tudni használni az alkalmazást.","shortLead":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16...","id":"20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aab9cb8-4af9-466b-9ae8-b78b004e0522","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","timestamp":"2018. április. 26. 12:03","title":"Merészet lép a WhatsApp: kitiltják a 16 éven aluli felhasználókat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","shortLead":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","id":"20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a905f2c-5175-4848-b6ac-3fd06ada7816","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","timestamp":"2018. április. 27. 05:00","title":"Lesújtó értékelést adtak a magyar tranzitzónákról az Európa Tanács szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami egyedire vágyik, például a világ eddigi legnagyobb atomkatasztrófája helyszínének a meglátogatására.","shortLead":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami...","id":"20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f9f8fc-f610-49d6-a74e-5fc5e6023ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","timestamp":"2018. április. 26. 10:56","title":"Csernobil: 32 évvel a tragédia után nagy üzlet a katasztrófaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól az Extreme Digital többségi tulajdonrészét, így újra ők a vállalat kizárólagos tulajdonosai. ","shortLead":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól...","id":"20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dab891-1fac-49b3-8d4e-65cdfa0b37f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","timestamp":"2018. április. 25. 11:50","title":"A nagy botrány után kivásárolták az Extreme Digitalt a magyar tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni. A Párbeszéd EP-képviselőjével arról beszéltünk, hogy hogy képzeli el az ellenzék megújulását alulról szerveződve, kis közösségeket alakítva, mit gondol a parlamenti bojkottról, és azt is elmondta, mit tanult meg a Jobbikról, amikor mellettük ült a parlamentben. ","shortLead":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni...","id":"20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17439a7-d52e-484a-896f-d601ea97291e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","timestamp":"2018. április. 26. 06:30","title":"Jávor Benedek: „Ne udvariaskodjunk, katasztrófa van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","shortLead":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","id":"20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bab1c2-f9da-4544-b46e-8fd3226091c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","timestamp":"2018. április. 26. 20:22","title":"Videó is van a tévéjét a Hollán Ernő utcára hajító férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]