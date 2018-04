Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","shortLead":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","id":"20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f889d3-c89d-4e42-a6c0-011609b6ce99","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","timestamp":"2018. április. 26. 13:47","title":"A Jobbik is tüntetésre készül május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac937f8b-2b8b-4d76-ac6d-a28ca39d4e81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelemhez szerinte nemcsak a migráció témájának, hanem az ország gazdasági eredményeinek is köze van. ","shortLead":"A győzelemhez szerinte nemcsak a migráció témájának, hanem az ország gazdasági eredményeinek is köze van. ","id":"20180427_Szili_Katalint_nem_lepte_meg_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac937f8b-2b8b-4d76-ac6d-a28ca39d4e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a714ab-a97a-43b5-abb5-44e95e029106","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szili_Katalint_nem_lepte_meg_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 27. 07:00","title":"Szili Katalint nem lepte meg az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla kiképzett űrhajóst, akire egy sosem látott filmmel emlékeznek.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla...","id":"20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7081fa99-ed5b-456e-87df-a4ca766a6366","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","timestamp":"2018. április. 26. 12:07","title":"Sosem látott filmmel emlékeznek Magyari Bélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc67bee-d1b2-4943-8107-b9c25e1b67b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas füst lepte be Wisconsin környékét, miután robbanás történt egy kőolajfinomítóban. A környéken élőket a levegőben terjedő füst miatt evakuálták.","shortLead":"Hatalmas füst lepte be Wisconsin környékét, miután robbanás történt egy kőolajfinomítóban. A környéken élőket...","id":"20180427_Tizezreket_kellett_evakualni_egy_olajfinomitoban_tortent_robbanas_miatt__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc67bee-d1b2-4943-8107-b9c25e1b67b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b6fde-9759-42bd-bb3b-7a78d91e7103","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Tizezreket_kellett_evakualni_egy_olajfinomitoban_tortent_robbanas_miatt__video","timestamp":"2018. április. 27. 11:58","title":"Tízezreket kellett evakuálni egy olajfinomítóban történt robbanás miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","shortLead":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","id":"20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a4e28-afbd-4dab-adf0-0607dd0b2d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 26. 09:36","title":"Bohózatba illő közgyűlési naptárháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők erejük és hatalmuk teljében vannak, és úgy fest, a korábban agresszív és provokatív észak-koreai stratégia is sikerrel járt – Csoma Mózes Korea-szakértővel beszélgettünk a történelmi jelzővel illetett legfrissebb fejlemények után.","shortLead":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők...","id":"20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c4a6e-f9bb-4a9f-91df-5b26aaf3b2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","timestamp":"2018. április. 27. 15:56","title":"Észak-Korea szándékosan rémisztgethetett, hogy megbékélésre késztesse ellenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","shortLead":"A férfi azt mondta, rossz hírt kapott, és ivott is az eset előtt. ","id":"20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99087659-c6d7-40c4-863e-3727f928ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bab1c2-f9da-4544-b46e-8fd3226091c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Video_is_van_a_tevejet_a_Hollan_Erno_utcara_hajito_ferfirol","timestamp":"2018. április. 26. 20:22","title":"Videó is van a tévéjét a Hollán Ernő utcára hajító férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény állásajánlatát. Mészáros Luca azzal vált ismertté, hogy az újabb Fidesz-győzelem után megírta: a mai 22 éveseknek nincs jövőképe Magyarországon.","shortLead":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény...","id":"20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432b4f9-324a-4560-91e4-98fc8f86c3a9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","timestamp":"2018. április. 26. 10:52","title":"880 ezres fizetést ajánlottak Írországban a \"kávéfőzős Lucának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]