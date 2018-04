Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti a belső piacot – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos egy brüsszeli konferencián.","shortLead":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti...","id":"20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75054a-7d0f-4e86-87bb-542ed2f15995","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","timestamp":"2018. április. 25. 16:09","title":"Navracsics: Európában nem lehetnek másodosztályú fogyasztók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntött az ügyben. ","shortLead":"A Kúria döntött az ügyben. ","id":"20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2695-f0fe-4ea6-8e73-0aef1f93ed60","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Nem_ismetlik_meg_a_valasztast_Bogdasan_ahol_csak_a_Fidesz_kapott_listat_szavazatot","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Nem ismétlik meg a választást Bogdásán, ahol csak a Fidesz kapott listás szavazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.","shortLead":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos...","id":"20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86f87-b5bf-4ae0-b7a9-4b75d5a81d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","timestamp":"2018. április. 25. 13:08","title":"Így kell intéztetni a kéményseprést, ha lakásba van bejelentve a gazdálkodó szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034f016c-d823-4cc7-b6e4-475b6cf97832","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Ez nem vicc, ez a valóság. Ezek a büdös kölkök ugyanis még boldogok sem tudnak lenni, erre is tanítani kell őket.","shortLead":"Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Ez nem vicc, ez a valóság. Ezek a büdös kölkök ugyanis...","id":"20180426_Gyarmathy_Eva_Tanora_a_boldogtalan_magyar_gyerekeknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034f016c-d823-4cc7-b6e4-475b6cf97832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada679a1-083e-47a2-a1c2-670021ee10e6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Gyarmathy_Eva_Tanora_a_boldogtalan_magyar_gyerekeknek","timestamp":"2018. április. 26. 09:54","title":"Gyarmathy Éva: Tanóra a boldogtalan magyar gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]