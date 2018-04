Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra jussanak vagy megtartsák a hatalmat – akár 37 éven át. Mit kapott cserébe Vincent Bolloré, a breton milliárdos, aki épp rákhalászatra indult volna, de ehelyett a rendőrségi fogdában kötött ki?","shortLead":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra...","id":"20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5d712a-e662-4193-8907-56a73f11fcb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","timestamp":"2018. április. 25. 13:55","title":"Így intézte el a milliárdos, hogy afrikai barátai és üzlettársai hatalmon maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő adatkezelési botránynak.","shortLead":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő...","id":"20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02e7c-7379-4f8f-8c62-622f2067ba91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","timestamp":"2018. április. 26. 21:03","title":"Köszöni szépen a Facebook, jól van: zúdul a pénz a közösségi oldalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda személyzetének Gergely Noémi többször panaszkodott: partnere bántalmazta. ","shortLead":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda...","id":"20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c95e04-e9b4-4219-96be-f39303360fe7","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","timestamp":"2018. április. 26. 11:55","title":"Sikkasztó brit doktor ölte meg magyar barátnőjét a Zöld-foki-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b3a75-50ff-481b-9985-563f736a7319","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és az elszenvedett kár mértéke jelentősen csökkenthető a folyamatos rendszerfelügyelettel és a gyors beavatkozással. Ennek jegyében hozta létre a CTRL Security Operations Centert az ilyen fronton tavaly még a BKK-botrány kapcsán a hírekbe kerülő T-Systems Magyarország. A vállalat azt ígéri: a központban hét minden napján, 24 órában felügyeli ügyfelei rendszerét, megelőzve és a lehető leggyorsabban kezelve az esetleges kibertámadásokat.","shortLead":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és...","id":"20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb3462-a905-42c5-8aa6-13ee0af7e5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","timestamp":"2018. április. 25. 21:03","title":"Jön a kontroll: biztonsági szuperközpontot hozott létre a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","shortLead":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","id":"20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2787a9-f912-4251-aef4-bcd8c7082e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","timestamp":"2018. április. 26. 13:26","title":"Retteghet az 5-ös BMW? Mutatjuk az új Lexus ES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","shortLead":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","id":"20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af7c0b-9373-40fd-97f5-0f27e7edc25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","timestamp":"2018. április. 26. 11:51","title":"Jön az új Trónok harca-könyv novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]