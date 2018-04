Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","shortLead":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","id":"20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b2f0ae-4a72-44da-abcb-b794eec56361","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","timestamp":"2018. április. 27. 17:47","title":"Szombaton indul egy új repülőjárat Budapestről Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d618ec0-4c8f-4947-af9a-8604d62f0885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29-30 fok várható a következő három napban, de több helyen vihar is várható.","shortLead":"29-30 fok várható a következő három napban, de több helyen vihar is várható.","id":"20180428_Ma_meg_zavartalanul_orulhetunk_a_nyarnak_aztan_jon_a_vihar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d618ec0-4c8f-4947-af9a-8604d62f0885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefbbea6-80a4-473b-871b-06220b0593e1","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Ma_meg_zavartalanul_orulhetunk_a_nyarnak_aztan_jon_a_vihar","timestamp":"2018. április. 28. 09:13","title":"Ma még zavartalanul örülhetünk a nyárnak, aztán jön a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","shortLead":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","id":"20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea74970a-0f22-4e3d-93d0-626c7f67b377","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","timestamp":"2018. április. 29. 08:21","title":"20 km/h-val sem ment, mégis megbüntették gyorshajtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","shortLead":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","id":"20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9193ec89-d094-42ef-852a-8a9677275e3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","timestamp":"2018. április. 27. 16:10","title":"Máris díjat kapott Röhrig Géza új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","shortLead":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","id":"20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e99d7d-109a-4814-a78b-6c5d95a1374f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","timestamp":"2018. április. 28. 06:41","title":"Kereklámpás Zsiguli kombi: 3,6 millió forintba kerül a patika állapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","shortLead":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","id":"20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab285b1-d0cf-4d59-a615-27f1ab50c965","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","timestamp":"2018. április. 27. 12:08","title":"Itt az új sztrádamatrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]