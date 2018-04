Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti kommentekben, de a bíróságon is meghallgatták, és hittek is nekik.","shortLead":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti...","id":"20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd67d9-91ce-4901-9708-7c39162b68d2","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","timestamp":"2018. április. 27. 11:02","title":"Végre meghallgatták a nőket, és hittek is nekik – ez a Bill Cosby-ügy tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak a tesztelésére. ","shortLead":"Pedig a valasztas.hu működését – papíron legalábbis – nem bízták a véletlenre: 95 millió forintot költöttek csak...","id":"20180426_valasztasi_honlap_p","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813f720a-77a8-450d-b0ef-2bf1c1c728b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valasztasi_honlap_p","timestamp":"2018. április. 26. 18:00","title":"Még mindig csak keresik a valasztas.hu leállásának okát – és mindezt 18 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával sem tudnak mit kezdeni Kübekházán. Olyan kevés, hogy nem tudják, miképp válasszák ki a rászorulók közül a „szerencsést”, akinek jut belőle.","shortLead":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával...","id":"20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7b36b-5f58-45d9-bd03-78707a2aab98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"Ebben a faluban bíztak a kormány kampányígéretében, de hatalmasat csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","shortLead":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","id":"20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b198e5-7f6e-4c02-9b00-6fefce4cd1c3","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","timestamp":"2018. április. 28. 11:35","title":"Megszökött két ovis Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","shortLead":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","id":"20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db11046-53a3-4a95-b1a0-bd3d3a51b4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","timestamp":"2018. április. 27. 17:22","title":"Még egy lehetőséget kap, aki a biztonságra megy a lakáshitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó részét. ","shortLead":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó...","id":"20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb16331-b3da-46de-8746-27d21de8a6d9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","timestamp":"2018. április. 26. 15:30","title":"Hanglemezről hallgathatjuk majd Harry herceg és Meghan Markle esküvői zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","shortLead":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","id":"20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f1e3d-65de-440c-8cc2-f8faf68a3ce5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"UV-sugárzás: fél óra alatt leéghet a hétvégén, ha nem vigyáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]