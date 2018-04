Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé a kommunista diktatúrában, ha valami igazán fontosat kell bejelenteni. Ő az, aki simán kiborul a képernyőn, ha valami szomorút hírt közöl, és alig bír magával, olyan boldog, ha valami jót mond a nézőknek. Az észak-koreai diktátor és a dél-koreai elnök találkozója után nagyon fel volt dobva, annyira jó híreket mondott a nézőknek. ","shortLead":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé...","id":"20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c303536-6fc6-4b1b-8e99-83781a32eba4","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","timestamp":"2018. április. 28. 18:17","title":"Annyira komoly volt a Korea-csúcs, hogy Észak-Korea bevetette világhíres sztárbemondóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","shortLead":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","id":"20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe3e38-d901-4210-8ef9-3839577a1655","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","timestamp":"2018. április. 27. 15:35","title":"Filmforgatás forgatja fel a rakparti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409d888e-b337-457d-b6e2-642aa93a626f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Folytatódnak szombaton a fegyelmi tárgyalások az LMP-ben, Sallai R. Benedek távozó országgyűlési képviselő és Hadházy Ákos, a párt korábbi társelnökének ügye mellett azt is vizsgálják, hogy ki szivárogtatta ki az ellenzéki párt két politikusának összetűzéséről az április 14-i etikai bizottsági meghallgatáson készült hangfelvételt.","shortLead":"Folytatódnak szombaton a fegyelmi tárgyalások az LMP-ben, Sallai R. Benedek távozó országgyűlési képviselő és Hadházy...","id":"20180428_Tovabb_forr_a_hangulat_az_LMPben__azt_vizsgaljak_hogy_kerulhetett_ki_a_hangfelvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409d888e-b337-457d-b6e2-642aa93a626f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1864d3d9-7da7-421e-8226-543b9b9a6d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Tovabb_forr_a_hangulat_az_LMPben__azt_vizsgaljak_hogy_kerulhetett_ki_a_hangfelvetel","timestamp":"2018. április. 28. 09:37","title":"Tovább forr a hangulat az LMP-ben - azt vizsgálják, hogy kerülhetett ki a káromkodós hangfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","shortLead":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","id":"201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f1492-f54f-4eeb-aa17-9c2289f03f04","keywords":null,"link":"/tudomany/201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","timestamp":"2018. április. 29. 10:12","title":"Jön egy különleges OnePlus telefon Bosszúállók-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","shortLead":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","id":"20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928897fb-99b1-4136-b6aa-6c0d61142c3e","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 18:36","title":"Mit nekünk tavasz: strandidőt hoz a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Eme történelmi pillanatban reflektorfénybe került egy gasztrodiplomáciai húzás is: Kim Dzsong Un különleges tésztát kínált Mun Dzse Innek. ","shortLead":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11674d7-a42d-41b7-ab66-f52b0c208ed7","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","timestamp":"2018. április. 27. 17:35","title":"Kim Dzsong Un a tésztájával édesgeti magához Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában állatkísérletek közben.","shortLead":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos...","id":"20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76afe5c-cf53-4372-ad88-7fd20ffe509b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","timestamp":"2018. április. 27. 16:45","title":"Ebolabaleset: még egy hét, és megnyugodhat a magyar virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]