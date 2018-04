Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","shortLead":"Május közepén mutatkozik be a OnePlus 6, és lesz majd egy limitált szériás kiadása a szuperhősök kedvelői számára.","id":"201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f1492-f54f-4eeb-aa17-9c2289f03f04","keywords":null,"link":"/tudomany/201804289_oneplus6_limitalt_szerias_kiadas_oneplus6x_marvel_avengers","timestamp":"2018. április. 29. 10:12","title":"Jön egy különleges OnePlus telefon Bosszúállók-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","shortLead":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","id":"20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d416c-a7ea-4896-969e-e5223f224593","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","timestamp":"2018. április. 29. 14:44","title":"Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta él Magyarországon, de már nem akar magyar állampolgár lenni. A hazai közélet elborzasztja, már nem fűz reményt a parlamenthez meg egy rendes pártversenyhez. HVG-portré.","shortLead":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta...","id":"201817_wilhelm_droste","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45433a86-7b4c-43e0-a1f8-fca5f5c74b2e","keywords":null,"link":"/kultura/201817_wilhelm_droste","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"\"Érvelni németül, szeretni és dühöngeni magyarul lehet jobban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","shortLead":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","id":"201815_a_kutya_eve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c75623-3b40-4507-9365-df721b0fde8e","keywords":null,"link":"/kkv/201815_a_kutya_eve","timestamp":"2018. április. 28. 13:30","title":"Pincsipaloták: valamire való kínai csak luxushotelben hagyja a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","shortLead":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","id":"20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde49354-d9c8-43cb-8034-db948d17f972","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","timestamp":"2018. április. 28. 15:14","title":"Velencében sorompókkal vetnek véget a turistaáradatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is biciklivel közlekedik? Hát persze hogy a bölcsődei, illetve óvodai biciklibusz! ","shortLead":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is...","id":"201814_kerekmania","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e391b20-e063-4985-86dc-a14971c7b90a","keywords":null,"link":"/kkv/201814_kerekmania","timestamp":"2018. április. 29. 11:00","title":"Nálunk miért nincs ilyen imádnivaló bringás óvodabusz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]