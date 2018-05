Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják be okostelefonjukat.","shortLead":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják...","id":"20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0868f7c8-4259-41e2-8bc4-f8c5cb0e5917","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","timestamp":"2018. április. 30. 10:12","title":"Kitalálta az Apple: sötétben sem fogja elvakítani a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cce75ea-f06e-4634-b053-b742c9d1d83c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés pénzt kérnek el ezért a stuttgarti négykerekűért, de cserébe egy igazi élményautót kaphatunk. ","shortLead":"Nem kevés pénzt kérnek el ezért a stuttgarti négykerekűért, de cserébe egy igazi élményautót kaphatunk. ","id":"20180430_idoutazas_elado_mercedes_500e_oldtimer_auto_luxusauto_hasznaltauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cce75ea-f06e-4634-b053-b742c9d1d83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f909dec8-34a6-44bc-bb3d-75ac60ed8894","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_idoutazas_elado_mercedes_500e_oldtimer_auto_luxusauto_hasznaltauto","timestamp":"2018. április. 30. 11:22","title":"Boldog 90-es évek: időutazásra hív ez az újszerű állapotú, eladó Mercedes 500 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","shortLead":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","id":"20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d735c2-dd90-48db-af1b-4b541e7f092d","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","timestamp":"2018. április. 30. 12:37","title":"Könnyek közt emlékezett Rita Ora Avicii-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","shortLead":"Kiégett szombaton egy kínai család tetőtéri lakása Pécsen. Négyéves gyermekük összes játéka odaveszett a tűzben.","id":"20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbef17ce-6298-4abb-81df-5d135f693ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d24b6-1058-4f03-b9fc-9fea264edfcd","keywords":null,"link":"/elet/20180429_jatekait_siratja_a_szombati_tuz_utan_egy_negyeves_kisfiu_pecsen","timestamp":"2018. április. 29. 15:40","title":"Játékait siratja a szombati tűz után egy négyéves kisfiú Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy a lengyel vezetés.","shortLead":"A Financial Times szerint az Európai Bizottság olyan megoldást eszelt ki, amelyet nem tudna megvétózni a magyar vagy...","id":"20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e9ae00e-0076-4505-b05e-ebc4d78e4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf563a-33ad-4261-a294-fe3ef61549c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Itt_a_brusszeli_saller_igy_foszthatjak_meg_a_kormanyt_az_EUpenzektol","timestamp":"2018. április. 30. 07:30","title":"Itt a brüsszeli saller: így foszthatják meg a kormányt az EU-pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]