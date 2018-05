Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. ","shortLead":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra...","id":"20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ded3-8c92-455d-8c60-8f83673f4591","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","timestamp":"2018. április. 30. 18:31","title":"Alkoholtilalom lesz Rómában, ahol az angol szurkolók bosszújától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon úgy tűnik, csak a gyártók sokszor szándékoltan limitált kibocsátása fogja vissza az értékesítési számokat.","shortLead":"Az igazán ritkaságnak számító sport- és luxusautók hazai piaca is komoly felfutást mutat az elmúlt években és nagyon...","id":"20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c6ded-1de4-406a-af63-025437c56c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4fa51-42b1-4467-b965-81ac5ad799f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_Bentleyk_Ferrarik_Maseratik_Lamborghinik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 29. 17:50","title":"Lassan dugót okoznak a magyarországi luxusautók, nyílik a Bentley szalonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal szervezésében tartott nyelvi és integrációs tanfolyamokat záró vizsgán - írták hétfőn német lapok a hivatal kimutatása alapján.","shortLead":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi...","id":"20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625e867-09f8-4432-929e-bf9f9628c14d","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","timestamp":"2018. április. 30. 11:29","title":"A menedékkérők közel fele nem ment át a német bevándorlási hivatal nyelvvizsgáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","shortLead":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","id":"20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2555f4f-5960-49fe-8ed3-4584de0afe98","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. április. 30. 14:25","title":"Halálos baleset a Ferihegyre vezető gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]