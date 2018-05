A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott. A Tasks bármilyen felületről használható, a feladatok így a telefonjára vagy épp Gmail-fiókjába is ugyanúgy átkerülnek – így aztán mindenhol szembe fog majd találkozni azzal, amit még nem végzett el.

Az utóbbi évek legkomolyabb fejlesztésén van túl a Gmail, hiszen az új felület mellett eddig nem látott funkciók is érkeztek. A Google azonban nem csak népszerű levelezőrendszerét szedte ráncba, a nagy tavaszi megújulás a feladatok elvégzését, illetve rendszerezését megkönnyítő appot is hozott.

Az iOS-rendszerű készülékekre és androidos mobileszközökre egyaránt ingyenesen letölthető Tasks bár első pillantásra egy sokadik to-do alkalmazásnak tűnik, valójában jóval többről van szó: az elvégzendő tennivalók listája (legyen szó bevásárlólistáról, gyorsjegyzetről, stb.) egyrészt egy letisztult és jól átlátható felületen sorakozik, másrészt, mivel egy alapvetően a Google rendszerébe épült appal van dolgunk, a lista elemei a keresőóriás valamennyi szolgáltatásában megjelennek majd. Így például a Google naptárjában, a Drive-on elérhető összes termékben, és persze a Gmailen is. (A kapcsolódó gyorsgombot a levelező jobb oldali sávjában találjuk.)

A Tasks ráadásul azért is hasznos, mert a támogatott felületek sokasága miatt mindegy, hol visszük fel az éppen elvégzendő feladatot, a telefonunkon akkor is látszódik majd. Ugyanez fordítva is igaz: a telefonról írt lista ugyanúgy látható lesz a Gmail vagy a szolgáltatás hagyományos, webes felületén, így bármilyen felületről is dolgozzunk éppen, mobilunk nélkül is kényelmesen készíthetünk listát.

Az app használata gyerekjáték: megnyitása után az elénk táruló felületen máris a felvitt elemek listáját találjuk, amelyet szabadon szerkeszthetünk. Új elemet az Új feladat felvétele paranccsal tudunk hozzáadni (a honosításnak köszönhetően az app magyarul is tud), a beírt feladatokhoz pedig emlékeztetőt is beállíthatunk. A már elvégzett pontokat a klasszikus jobbra suhintással vagy az elem melletti kör megérintésével tudjuk törölni. A felvitt elemek a „fogd és dobd” módszerrel szabadon feljebb, illetve lejjebb helyezhetők.

A Tasks egyik szembetűnő funkciója, hogy a Gmailben sorakozó levelek, illetve az azokhoz tartozó tennivalók is könnyedén listába szedhetők. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy az adott levelet az egerünk segítségével áthúzzuk a Gmail jobb szélén található Tasks felületére. Ezzel máris listába szedtük az adott levelet és a hozzátartozó tartalmat, amely így az alkalmazásban is megjelenik.

Az app egyedüli negatívuma, hogy a funkciók kizárólag a Google rendszerével kompatibilisek, de utóbbi hátrányt csökkentheti, hogy az app több Gmail-fiókot képes kezelni, ezáltal könnyen elkülöníthetők a munkahelyi és munkaidőn kívüli feladatok. Utóbbit a listák elnevezésének lehetősége is segíti, hogy még inkább elválaszthatók legyenek egymástól az otthoni és irodai tennivalók.

