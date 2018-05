Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027","c_author":"","category":"vilag","description":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet ürítettek ki miatta. ","shortLead":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet...","id":"20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bbf0b-f19c-4149-9172-2e10edd41b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","timestamp":"2018. április. 29. 13:07","title":"A világ legbüdösebb gyümölcse miatt ürítettek ki egy egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi polgár” nevű szervezet követőinek száma. Utoljára a nácik idején hívták Németországot hivatalosan birodalomnak.","shortLead":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi...","id":"20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9d152-1b73-484d-8d02-6929b61110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 13:34","title":"Aggasztóan nő a „birodalmi polgárok” száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","shortLead":"Egy sajtóközlemény révén érkeztek hírek Klein Dávidról, és olasz társairól. Izgalmak is akadtak bőven, de baj nem volt.","id":"20180430_Klein_David_sisapangma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09178722-fab3-49c2-988b-56534de52e90","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Klein_David_sisapangma","timestamp":"2018. április. 30. 14:49","title":"Klein Dávid megúszta, de társa alatt beszakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármesterekből parlamenti képviselő lesz több helyen is, ezért ezeken a helyeken időközi választásokat írnak ki. Együttműködne az ellenzék.","shortLead":"A kerületi polgármesterekből parlamenti képviselő lesz több helyen is, ezért ezeken a helyeken időközi választásokat...","id":"20180430_Budapesti_egyuttmukodesrol_targyal_az_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe985a0-9a38-4e93-881b-38497fa66e89","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Budapesti_egyuttmukodesrol_targyal_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 30. 08:30","title":"Budapesti együttműködésről tárgyal az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május 16-án az RM Sotheby’s monacói rendezvényén kerül majd sor. ","shortLead":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május...","id":"20180430_lamborghini_ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95123a-64bf-4333-8a92-89ae820cabb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_lamborghini_ferenc_papa","timestamp":"2018. április. 30. 10:20","title":"Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije 110 millió forintért bárkié lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra a hősokktól már összehányta a kocsi belsejét. Éjjelre stabilizálódott az állapota. A rendőrök megkeresték a kutya gazdáját. ","shortLead":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra...","id":"20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22ddefb-6cf8-473c-9a7d-dfce9c7065a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","timestamp":"2018. április. 29. 16:18","title":"Forró autóba zárt kutyát mentettek meg a Hortobágyi Madárkórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]