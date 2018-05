Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","id":"20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5fc62-98bf-4408-a7e2-2657561c5b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","timestamp":"2018. május. 02. 10:05","title":"„Ne mosolyogj, baszd meg, mert pofán baszlak, hülye seggfej”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gabonban.","shortLead":"Gabonban.","id":"20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782d6d1-b303-4bad-907e-50fcb359fd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","timestamp":"2018. május. 01. 08:15","title":"Van úgy, hogy az alkotmánybíróság lemondatja a miniszterelnököt és feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","shortLead":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","id":"20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8787ceb-6503-4da4-8fc5-64a895d855e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","timestamp":"2018. május. 01. 09:05","title":"Trump, Putyin és Netanjahu is az iráni atomprogram körül pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai elnök szerint maradnak a katonák ebben az esetben is.","shortLead":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai...","id":"20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64776ce4-8bd8-4cf3-bd21-a42caf94dee1","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","timestamp":"2018. május. 02. 07:38","title":"Maradnak az amerikai katonák Dél-Koreában a békeszerződés aláírása után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff11e16-e7ef-4000-a956-65127e68ff0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére nagyon fotogén.","shortLead":"Szerencsére nagyon fotogén.","id":"20180502_Magyar_vizsla_whiskey_Instagram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff11e16-e7ef-4000-a956-65127e68ff0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4719feb2-db43-4d7b-bcc0-39ebffc60a08","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Magyar_vizsla_whiskey_Instagram","timestamp":"2018. május. 02. 14:58","title":"Egy utazgató magyar vizsla az Instagram új üdvöskéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]