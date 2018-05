Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dea0b448-e25b-4a78-8d15-39747d80a33b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek egyik szabadidő-autóját, a Karoqot gyártják majd a németországi osnabrücki üzemben is.","shortLead":"A csehek egyik szabadidő-autóját, a Karoqot gyártják majd a németországi osnabrücki üzemben is.","id":"20180501_skoda_karoq_gyartas_volkswagen_osnabruck","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea0b448-e25b-4a78-8d15-39747d80a33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef751a-30b8-45a9-b76f-2aaca9f0dd01","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_gyartas_volkswagen_osnabruck","timestamp":"2018. május. 01. 18:21","title":"Ez aztán a történelmi fordulat: a németek fognak Skodát gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb amerikai szolgáltató lesznek.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb...","id":"20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e943cc6-c9ee-48c5-8b78-4f845da15926","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","timestamp":"2018. április. 30. 13:55","title":"Egyesül a T-Mobile amerikai vetélytársával, a Sprinttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi öt évben negyedmillió ember hagyta el a négymilliós Horvátországot, Nagy-Britannia és Szlovénia pedig a nyáron nyitja tágra kapuit a horvát munkavállalók előtt. A népességfogyás következményei már érezhetők, pedig a Boszniából érkezők egyelőre javítanak a helyzeten.","shortLead":"Az utóbbi öt évben negyedmillió ember hagyta el a négymilliós Horvátországot, Nagy-Britannia és Szlovénia pedig...","id":"201817__balkan__dramai_nepessegfogyas__korrupcio_es_tehetetlenseg__megfogyva_esmegtorve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24559b56-1cd3-47d3-8bcf-c781928836e7","keywords":null,"link":"/vilag/201817__balkan__dramai_nepessegfogyas__korrupcio_es_tehetetlenseg__megfogyva_esmegtorve","timestamp":"2018. április. 30. 20:00","title":"Horvátország elköltözik saját magától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás felfedezését is jutalommal honorálja a közösségi oldal. Bár a \"munkáért\" járó díj pontos összege nem ismert, aligha fillérekről lehet szó.","shortLead":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás...","id":"20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac1026d-de66-4495-b05f-0c0263b968c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. május. 01. 12:03","title":"Pénzt kap, aki hibát vagy adatlopó oldalt talál a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal szervezésében tartott nyelvi és integrációs tanfolyamokat záró vizsgán - írták hétfőn német lapok a hivatal kimutatása alapján.","shortLead":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi...","id":"20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625e867-09f8-4432-929e-bf9f9628c14d","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","timestamp":"2018. április. 30. 11:29","title":"A menedékkérők közel fele nem ment át a német bevándorlási hivatal nyelvvizsgáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármesterekből parlamenti képviselő lesz több helyen is, ezért ezeken a helyeken időközi választásokat írnak ki. Együttműködne az ellenzék.","shortLead":"A kerületi polgármesterekből parlamenti képviselő lesz több helyen is, ezért ezeken a helyeken időközi választásokat...","id":"20180430_Budapesti_egyuttmukodesrol_targyal_az_ellenzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe985a0-9a38-4e93-881b-38497fa66e89","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Budapesti_egyuttmukodesrol_targyal_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 30. 08:30","title":"Budapesti együttműködésről tárgyal az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","shortLead":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","id":"20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9aacd-7ed3-4e16-9acb-b7529a5c11f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","timestamp":"2018. május. 01. 12:15","title":"Ha a feleség boldog, máshogy alszanak a párok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]