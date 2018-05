Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a355ae1-b567-45ed-b639-ddb4cf191d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos divatterepjáróval akár teljes csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett is közlekedhetünk.","shortLead":"Ezzel a sportos divatterepjáróval akár teljes csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett is...","id":"20180502_zold_rendszam_porsche_cayenne_plugin_hibrid_akkumulator_suv_divatterepjaro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a355ae1-b567-45ed-b639-ddb4cf191d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa1310e-a64d-4220-a233-31bcceb99921","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_zold_rendszam_porsche_cayenne_plugin_hibrid_akkumulator_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. május. 02. 10:21","title":"Újabb zöld rendszámos Porsche: itt a 462 lóerős hibrid Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi öt évben negyedmillió ember hagyta el a négymilliós Horvátországot, Nagy-Britannia és Szlovénia pedig a nyáron nyitja tágra kapuit a horvát munkavállalók előtt. A népességfogyás következményei már érezhetők, pedig a Boszniából érkezők egyelőre javítanak a helyzeten.","shortLead":"Az utóbbi öt évben negyedmillió ember hagyta el a négymilliós Horvátországot, Nagy-Britannia és Szlovénia pedig...","id":"201817__balkan__dramai_nepessegfogyas__korrupcio_es_tehetetlenseg__megfogyva_esmegtorve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24559b56-1cd3-47d3-8bcf-c781928836e7","keywords":null,"link":"/vilag/201817__balkan__dramai_nepessegfogyas__korrupcio_es_tehetetlenseg__megfogyva_esmegtorve","timestamp":"2018. április. 30. 20:00","title":"Horvátország elköltözik saját magától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott. A Tasks bármilyen felületről használható, a feladatok így a telefonjára vagy épp Gmail-fiókjába is ugyanúgy átkerülnek – így aztán mindenhol szembe fog majd találkozni azzal, amit még nem végzett el.","shortLead":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott...","id":"20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b8eef-92ed-4c60-90f4-2d3563daf2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","timestamp":"2018. május. 01. 11:03","title":"Megjött a Google új alkalmazása: ha ebben írja fel a tennivalóit, aligha fogja elfelejteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben hunyt el.","shortLead":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben...","id":"20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42de70f7-803b-405e-bb8d-28720f32405b","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Meghalt_az_Ujpest_17_eves_focistaja","timestamp":"2018. április. 30. 14:30","title":"Meghalt az Újpest 17 éves focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af636f4-e074-4516-ae4d-61a91a631d0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pedig a spanyol miniszterelnök nagyot ment a közösségi oldalán az elmúlt napokban a spanyol sportsikerek okán. De a Barca ugye katalán csapat, az esetleges Madridból történő köszöntésnek politikai jelentősége lett volna.","shortLead":"Pedig a spanyol miniszterelnök nagyot ment a közösségi oldalán az elmúlt napokban a spanyol sportsikerek okán. De...","id":"20180430_Rajoy_elfelejtette_felkoszonteni_a_Barcelonat_a_bajnoki_cim_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af636f4-e074-4516-ae4d-61a91a631d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe4a528-8d23-43a9-80ea-e6232b6f29fb","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Rajoy_elfelejtette_felkoszonteni_a_Barcelonat_a_bajnoki_cim_utan","timestamp":"2018. április. 30. 12:04","title":"Rajoy elfelejtette felköszönteni a Barcelonát a bajnoki cím után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.\r

\r

","shortLead":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s...","id":"20180502_lukacsi_katalin_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135068-c8c5-40d8-8210-544f47b46fde","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lukacsi_katalin_interju","timestamp":"2018. május. 02. 06:30","title":"Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]