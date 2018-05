Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás felfedezését is jutalommal honorálja a közösségi oldal. Bár a \"munkáért\" járó díj pontos összege nem ismert, aligha fillérekről lehet szó.","shortLead":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás...","id":"20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac1026d-de66-4495-b05f-0c0263b968c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. május. 01. 12:03","title":"Pénzt kap, aki hibát vagy adatlopó oldalt talál a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. ","shortLead":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","shortLead":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","id":"20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5462d9-e4c1-431c-a810-0fb3e4b8faf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","timestamp":"2018. április. 30. 20:57","title":"A Simpson család rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.\r

\r

","shortLead":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s...","id":"20180502_lukacsi_katalin_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135068-c8c5-40d8-8210-544f47b46fde","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lukacsi_katalin_interju","timestamp":"2018. május. 02. 06:30","title":"Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem történt.","shortLead":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem...","id":"20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c62ef-ed19-4496-a559-9449b98b65de","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","timestamp":"2018. május. 01. 19:20","title":"Több mint ötezer rendőrt küldtek utcára Berlinben, nagyobb balhé eddig nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","shortLead":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","id":"20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9882b-a2f5-40fb-972c-4284f8cbdad4","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","timestamp":"2018. május. 02. 06:20","title":"Több millió ember haláláért felel évente a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]