Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet az Apple készülékei és szolgáltatásai iránt.","shortLead":"A nemzetközi viszonylagban is méregdrágának számító iPhone X árazását ért sok kritika ellenére, tovább nőtt a kereslet...","id":"20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0c1647f-e867-4b7c-9336-0f5501d843cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deccd08-befd-4257-9fb1-6d397b223d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_2018_q1_bevetel_nyereseg_profit","timestamp":"2018. május. 02. 06:03","title":"3 611 598 000 000 forintot keresett 3 hónap alatt az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","shortLead":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","id":"20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dc4b34-5b19-4f55-a28a-80303dadd576","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Már van is jelentkező Hadházy helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","shortLead":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","id":"20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31da1cf7-6085-4733-b7ee-b8596e4457fb","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","timestamp":"2018. május. 02. 15:47","title":"Óriásmáglyánál ragadták magukhoz a hatalmat a tavasz urai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","shortLead":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni...","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két díjat is hazavitt a Bűnügyi Filmek Nemzetközi Fesztiváljáról Antal Nimród mozifilmje. ","shortLead":"Két díjat is hazavitt a Bűnügyi Filmek Nemzetközi Fesztiváljáról Antal Nimród mozifilmje. ","id":"20180502_A_vilag_legujabb_es_legjobb_bunugyi_filmjei_kozott_aratott_A_Viszkis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5771d8-f49d-4e02-add8-405709a3c2b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_A_vilag_legujabb_es_legjobb_bunugyi_filmjei_kozott_aratott_A_Viszkis","timestamp":"2018. május. 02. 12:55","title":"A világ legjobb bűnügyi filmjei között aratott A Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ce91ba-b3b3-4afa-83ce-ba667ccb379a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarolta hercegnő hároméves lett.","shortLead":"Sarolta hercegnő hároméves lett.","id":"20180502_Sarolta_hercegno_haromeves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ce91ba-b3b3-4afa-83ce-ba667ccb379a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad5101c-7979-4191-ad0f-135e9ca1ffc0","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Sarolta_hercegno_haromeves","timestamp":"2018. május. 02. 17:05","title":"Ma is ünnepel a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül a boltok polcain is megjelenhetnek az első \"fás\" italok. ","shortLead":"Speciális módszerrel, fából készítenek új típusú szeszesitalt japán kutatók. Ha minden jól megy, három éven belül...","id":"20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3097e50f-462c-451b-a529-fcf3fb1ae32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b9551d-1b69-467a-8aa3-0fc66b66d4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Es_akkor_Japanban_feltalaltak_a_jovo_palinkajat_fabol_csinalnak_szeszesitalt","timestamp":"2018. május. 02. 16:53","title":"És akkor Japánban feltalálták a jövő pálinkáját: fából csinálnak szeszesitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új, társkereső funkcióval bővül a Facebook mobilos alkalmazása. Rögtön a bejelentés után 17 százalékot zuhantak a tőzsdén a Tinder tulajdonosának papírjai.","shortLead":"Hamarosan új, társkereső funkcióval bővül a Facebook mobilos alkalmazása. Rögtön a bejelentés után 17 százalékot...","id":"20180502_facebook_tarskereso_funkcio_tarskereses_tinder","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2f09fa-d529-445a-b867-f96c22a6ac6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_tarskereso_funkcio_tarskereses_tinder","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Viszlát, Tinder? Társkereső funkció indul a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]