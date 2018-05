Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369","c_author":"Römerquelle","category":"brandcontent","description":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját dizájner vizeket készítenek a tökéletes kávéhoz. Kiemelt szerepe van nem csupán alapanyagként, hanem kísérő italként is. De pontosan milyen hatással van a vízösszetétel a feketénkre? És miért kapunk mindig a kávénk mellé? Van egyáltalán bármilyen valós funkciója ennek a szokásnak? Mindennek utánajártunk.","shortLead":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját...","id":"20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c631012-dccc-445f-aab0-4f36d6ef3749","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","timestamp":"2018. május. 02. 12:30","title":"Jó barista jó vízzel főz…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint a jövőre esedékes EP-választás volt a téma Orbán Viktor és az Európai Néppárt vezetői között, a Néppárt elnöke nem akart nyilatkozni. Joseph Daul annyit üzent, még tárgyalnak Orbánnal. A feszültség régóta fennáll Orbán és a Néppárt több tagja között.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint a jövőre esedékes EP-választás volt a téma Orbán Viktor és az Európai Néppárt...","id":"20180502_orban_weber_daul_brusszel_epp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79a5146-8116-4bb1-975e-9f492876a5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_orban_weber_daul_brusszel_epp","timestamp":"2018. május. 02. 21:55","title":"Kétórás volt Orbán brüsszeli raportja, politikailag kényes ügyekről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel a döntőbe jutott.","shortLead":"A Real Madrid a 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligája elődöntő madridi visszavágóján...","id":"20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a756fc0-b61a-4081-b2ff-90c46e0f9a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813bdae-3420-40ff-9dd1-960508555c41","keywords":null,"link":"/sport/20180501_BLdontobe_jutott_a_Real_Madrid_a_22es_hazai_dontetlennel","timestamp":"2018. május. 01. 22:59","title":"BL-döntőbe jutott a Real Madrid a 2-2-es hazai döntetlennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki által kedvelt Messenger egy jól használható üzenetküldőből egy kusza, túlzsúfolt alkalmazás lett. Mark Zuckerberg megígérte: tesznek ellene.","shortLead":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki...","id":"20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6418c7-1fc7-4f7e-b392-ad6f39037ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. május. 02. 08:03","title":"Készüljön: teljesen átalakítja a Facebook a Messengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután a parlamentben többségben lévő Örmény Köztársasági Párt vezetői jelezték, készek támogatni azt, hogy a tüntetések fő szervezőjét bízzák meg a kormányfői tisztség ideiglenes betöltésével. ","shortLead":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután...","id":"20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68db0e-b6cb-4ba2-b273-9af79f49a11f","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. május. 02. 20:13","title":"Pasinjan újra győzött Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","shortLead":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","id":"20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c63374-d93e-4b11-997c-35b343a6e90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","timestamp":"2018. május. 02. 12:23","title":"Mostantól büntetnek az osztrákok: tilos a dohányzás, ha gyerek is ül a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]